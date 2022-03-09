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إسرائيل... إصابة بنيامين نتنياهو بفيروس كورونا
إسرائيل... إصابة بنيامين نتنياهو بفيروس كورونا
أعلن رئيس المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إصابته بفيروس كورونا المستجد. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T14:36+0000
2022-03-09T14:36+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
بنيامين نتنياهو
فيروس كورونا
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وقال مكتب نتنياهو في بيان إنه أجرى اختبار PCR، صباح اليوم، للكشف عن فيروس كورونا، وجاءت النتيجة إيجابية.وأضاف البيان أن رئيس الوزراء السابق نتنياهو "على ما يرام ويعمل وفق الإرشادات الطبية"، وفق قناة "كان" الرسمية.في سياق متصل، تمنى رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد لنتنياهو "الشفاء العاجل".وكتب بينيت على تويتر: "أتمنى موفور الصحة والشفاء العاجل لنتنياهو"، فيما كتب لابيد: "أتمنى موفور الصحة لرئيس المعارضة بنيامين نتنياهو. الصحة قبل كل شيء".وشغل نتنياهو رئيس حزب الليكود، منصب رئيس وزراء إسرائيل لمدة 12 عاما متواصلة، من 2009 إلى يونيو/حزيران 2021.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, فيروس كورونا

إسرائيل... إصابة بنيامين نتنياهو بفيروس كورونا

14:36 GMT 09.03.2022
© REUTERS / RONEN ZVULUNرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
© REUTERS / RONEN ZVULUN
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أعلن رئيس المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقال مكتب نتنياهو في بيان إنه أجرى اختبار PCR، صباح اليوم، للكشف عن فيروس كورونا، وجاءت النتيجة إيجابية.
وأضاف البيان أن رئيس الوزراء السابق نتنياهو "على ما يرام ويعمل وفق الإرشادات الطبية"، وفق قناة "كان" الرسمية.
في سياق متصل، تمنى رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد لنتنياهو "الشفاء العاجل".
وكتب بينيت على تويتر: "أتمنى موفور الصحة والشفاء العاجل لنتنياهو"، فيما كتب لابيد: "أتمنى موفور الصحة لرئيس المعارضة بنيامين نتنياهو. الصحة قبل كل شيء".
وشغل نتنياهو رئيس حزب الليكود، منصب رئيس وزراء إسرائيل لمدة 12 عاما متواصلة، من 2009 إلى يونيو/حزيران 2021.
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