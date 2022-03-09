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بوتين يناقش مع المستشار الألماني الوضع في أوكرانيا
Вертолет Ми-8МТВ в небе над шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220309/إسرائيل-تظاهرة-مؤيدة-لروسيا-في-حيفا-فيديو-1059687110.html
إسرائيل... تظاهرة مؤيدة لروسيا في حيفا... فيديو
إسرائيل... تظاهرة مؤيدة لروسيا في حيفا... فيديو
شهدت مدينة حيفا شمالي إسرائيل، اليوم الأربعاء، تظاهرة مؤدية لروسيا ودعما لعمليتها العسكرية ضد النازيين والقوميين في أوكرانيا. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T16:15+0000
2022-03-09T16:15+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
إسرائيل
روسيا
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وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية: "عشرات المحتجين يتظاهرون دعما لروسيا أمام القنصلية الروسية في حيفا بينهم أعضاء في الحركة الشيوعية ومؤيدون لروسيا من القرى الدرزية في الجولان (السوري المحتل)".وظهر المتظاهرون خلال التظاهرة وهم يحلمون الأعلام الروسية.وبدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس. ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.
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إسرائيل, روسيا

إسرائيل... تظاهرة مؤيدة لروسيا في حيفا... فيديو

16:15 GMT 09.03.2022
© Sputnik . Иван Родионов / الذهاب إلى بنك الصورقوات الجيش الروسي والقوات المسلحة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في ضواحي ماريوبول، أوكرانيا 1 مارس 2022
قوات الجيش الروسي والقوات المسلحة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في ضواحي ماريوبول، أوكرانيا 1 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
© Sputnik . Иван Родионов
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شهدت مدينة حيفا شمالي إسرائيل، اليوم الأربعاء، تظاهرة مؤدية لروسيا ودعما لعمليتها العسكرية ضد النازيين والقوميين في أوكرانيا.
وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية: "عشرات المحتجين يتظاهرون دعما لروسيا أمام القنصلية الروسية في حيفا بينهم أعضاء في الحركة الشيوعية ومؤيدون لروسيا من القرى الدرزية في الجولان (السوري المحتل)".
وظهر المتظاهرون خلال التظاهرة وهم يحلمون الأعلام الروسية.
وبدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس. ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.
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