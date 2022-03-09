https://arabic.sputniknews.com/20220309/إسرائيل-تظاهرة-مؤيدة-لروسيا-في-حيفا-فيديو-1059687110.html
إسرائيل... تظاهرة مؤيدة لروسيا في حيفا... فيديو
إسرائيل... تظاهرة مؤيدة لروسيا في حيفا... فيديو
شهدت مدينة حيفا شمالي إسرائيل، اليوم الأربعاء، تظاهرة مؤدية لروسيا ودعما لعمليتها العسكرية ضد النازيين والقوميين في أوكرانيا. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T16:15+0000
2022-03-09T16:15+0000
2022-03-09T16:15+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
إسرائيل
روسيا
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وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية: "عشرات المحتجين يتظاهرون دعما لروسيا أمام القنصلية الروسية في حيفا بينهم أعضاء في الحركة الشيوعية ومؤيدون لروسيا من القرى الدرزية في الجولان (السوري المحتل)".وظهر المتظاهرون خلال التظاهرة وهم يحلمون الأعلام الروسية.وبدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس. ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, روسيا
إسرائيل... تظاهرة مؤيدة لروسيا في حيفا... فيديو
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شهدت مدينة حيفا شمالي إسرائيل، اليوم الأربعاء، تظاهرة مؤدية لروسيا ودعما لعمليتها العسكرية ضد النازيين والقوميين في أوكرانيا.
وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية: "عشرات المحتجين يتظاهرون دعما لروسيا أمام القنصلية الروسية في حيفا بينهم أعضاء في الحركة الشيوعية ومؤيدون لروسيا من القرى الدرزية في الجولان (السوري المحتل)".
وظهر المتظاهرون خلال التظاهرة وهم يحلمون الأعلام الروسية.
وبدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس. ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.