https://arabic.sputniknews.com/20220309/إعلامية-أمريكية-تنتقد-بايدن-بسبب-أوكرانيا-1059654419.html
إعلامية أمريكية تنتقد بايدن بسبب أوكرانيا
إعلامية أمريكية تنتقد بايدن بسبب أوكرانيا
وجهت إعلامية أمريكية اتهامات إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، على خلفية ارتفاع أسعار الوقود في البلاد. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T07:41+0000
2022-03-09T07:41+0000
2022-03-09T07:41+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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قالت مذيعة "فوكس نيوز": كان ينبغي على بايدن أن يصر على تقييم الأزمة الأوكرانية بطريقة واقعية. ومع ذلك، لم يرغب فريقه في التخلي عن احتمالية انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو. وبتأمل الأحداث الماضية، يعد هذا خطأ فادحًا".في المقابل، بعد وصول جو بايدن، بذل البيت الأبيض، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، كل ما في وسعه لإبطال قرارات ترامب، التي "جعلت أمريكا أقوى من الداخل والخارج".وبحسب تقارير إعلامية، بلغت تكلفة البنزين في الولايات المتحدة خلال نهاية الأسبوع الماضي سبعة دولارات للغالون، وهو ما لم يتم رصده منذ عام 2008.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية
إعلامية أمريكية تنتقد بايدن بسبب أوكرانيا
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وجهت إعلامية أمريكية اتهامات إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، على خلفية ارتفاع أسعار الوقود في البلاد.
قالت مذيعة "فوكس نيوز": كان ينبغي على بايدن أن يصر على تقييم الأزمة الأوكرانية بطريقة واقعية
. ومع ذلك، لم يرغب فريقه في التخلي عن احتمالية انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو. وبتأمل الأحداث الماضية، يعد هذا خطأ فادحًا".
وقالت المذيعة إن هذا لم يكن ليحدث في عهد دونالد ترامب، لأن الرئيس الأمريكي السابق كان قوميا و"مدافعا" عن الطاقة.
في المقابل، بعد وصول جو بايدن، بذل البيت الأبيض، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، كل ما في وسعه لإبطال قرارات ترامب، التي "جعلت أمريكا أقوى من الداخل والخارج".
وبحسب تقارير إعلامية، بلغت تكلفة البنزين في الولايات المتحدة خلال نهاية الأسبوع الماضي سبعة دولارات للغالون، وهو ما لم يتم رصده منذ عام 2008.