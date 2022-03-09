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https://arabic.sputniknews.com/20220309/إعلام-إسرائيل-توجه-رسالة-حادة-إلى-أوكرانيا-رغم-توسطها-لإنهاء-الحرب-1059687362.html
إعلام: إسرائيل توجه رسالة حادة إلى أوكرانيا رغم توسطها لإنهاء الحرب
إعلام: إسرائيل توجه رسالة حادة إلى أوكرانيا رغم توسطها لإنهاء الحرب
كشفت وسائل إعلام عبرية النقاب عن توجيه إسرائيل رسالة حادة وقوية إلى أوكرانيا، رغم مساعي تل أبيب التوسط لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T16:29+0000
2022-03-09T16:29+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
روسيا
إسرائيل
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وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أمس الثلاثاء، أن الحكومة الإسرائيلية بعثت برسالة حادة إلى أوكرانيا تقضي بعدم قبولها بالتصريحات المستمرة الصادرة عن كييف، والتي تحمل في مضمونها انتقادات واضحة لتل أبيب.وأكدت الصحيفة أنه رغم جهود الوساطة التي يقوم بها نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، فإن الحكومة الإسرائيلية ربما تشعر بحالة من "نكران الجميل".وشددت الصحيفة العبرية على أن أوكرانيا تواصل أو تتبع لغة خطاب هجومية ضد إسرائيل، وهو ما لم يلق ترحيبا أو استحسانا داخل أروقة الحكم في تل أبيب، رغم الوساطة العلنية والسرية التي تقوم بها إسرائيل بين موسكو وكييف، فضلا عن الاتصالات الهاتفية المتواصلة بين زيلينسكي وبينيت، والتي وصلت إلى 4 اتصالات خلال أسبوع واحد، منهم 3 مرات خلال 24 ساعة فقط.ويشار إلى أن زيلينسكي قد أعرب لبينيت عن شكره العميق على تدخله في الوساطة بينه وبين بوتين، ومحاولته العمل على إنهاء الحرب الدائرة في بلاده.وكان بينيت قد عقد اجتماعا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الكرملين مساء السبت الماضي.للمزيد: بعد لقاء بوتين وبينيت.. إعلام: الكرة في ملعب زيلينسكيوأجرى بينيت اتصاله الأول بزيلينسكي فور انتهاء اجتماعه مع بوتين، في وقت متأخر من مساء السبت، بينما أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بينيت أجرى المكالمة الثالثة بينهما يوم الأحد، وجرت بينهما أيضا فيما بعد مكالمة رابعة.
https://arabic.sputniknews.com/20220309/بينيت-نعمل-على-استيعاب-عشرات-الآلاف-من-لاجئي-أوكرانيا-1059684091.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, إسرائيل

إعلام: إسرائيل توجه رسالة حادة إلى أوكرانيا رغم توسطها لإنهاء الحرب

16:29 GMT 09.03.2022
© REUTERS / IRINA RYBAKOVA/PRESS SERVICE OFقوات الجيش الأوكراني في منطقة سومي، أوكرانيا 7 مارس 2022
قوات الجيش الأوكراني في منطقة سومي، أوكرانيا 7 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
© REUTERS / IRINA RYBAKOVA/PRESS SERVICE OF
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كشفت وسائل إعلام عبرية النقاب عن توجيه إسرائيل رسالة حادة وقوية إلى أوكرانيا، رغم مساعي تل أبيب التوسط لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أمس الثلاثاء، أن الحكومة الإسرائيلية بعثت برسالة حادة إلى أوكرانيا تقضي بعدم قبولها بالتصريحات المستمرة الصادرة عن كييف، والتي تحمل في مضمونها انتقادات واضحة لتل أبيب.
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل 24 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
بينيت: نعمل على استيعاب عشرات الآلاف من لاجئي أوكرانيا
15:25 GMT
وأكدت الصحيفة أنه رغم جهود الوساطة التي يقوم بها نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، فإن الحكومة الإسرائيلية ربما تشعر بحالة من "نكران الجميل".
وشددت الصحيفة العبرية على أن أوكرانيا تواصل أو تتبع لغة خطاب هجومية ضد إسرائيل، وهو ما لم يلق ترحيبا أو استحسانا داخل أروقة الحكم في تل أبيب، رغم الوساطة العلنية والسرية التي تقوم بها إسرائيل بين موسكو وكييف، فضلا عن الاتصالات الهاتفية المتواصلة بين زيلينسكي وبينيت، والتي وصلت إلى 4 اتصالات خلال أسبوع واحد، منهم 3 مرات خلال 24 ساعة فقط.
ويشار إلى أن زيلينسكي قد أعرب لبينيت عن شكره العميق على تدخله في الوساطة بينه وبين بوتين، ومحاولته العمل على إنهاء الحرب الدائرة في بلاده.
وكان بينيت قد عقد اجتماعا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الكرملين مساء السبت الماضي.
للمزيد: بعد لقاء بوتين وبينيت.. إعلام: الكرة في ملعب زيلينسكي
وأجرى بينيت اتصاله الأول بزيلينسكي فور انتهاء اجتماعه مع بوتين، في وقت متأخر من مساء السبت، بينما أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بينيت أجرى المكالمة الثالثة بينهما يوم الأحد، وجرت بينهما أيضا فيما بعد مكالمة رابعة.
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