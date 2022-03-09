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Вертолет Ми-8МТВ в небе над шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220309/إعلام-السلطات-الأوكرانية-توافق-على-تبني-نظام-تطالب-به-روسيا-1059655002.html
إعلام: السلطات الأوكرانية توافق على تبني نظام تطالب به روسيا
إعلام: السلطات الأوكرانية توافق على تبني نظام تطالب به روسيا
أفادت صحيفة أوكرانية تنشر ما يعلنه المسؤولون الأوكرانيون أن الحزب الذي يتزعمه الرئيس الأوكراني زيلينسكي كشف أن المؤسسة الحاكمة الأوكرانية توافق على تبني نظام... 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T07:55+0000
2022-03-09T07:57+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وكان الحزب الأوكراني الحاكم "خادم الشعب" قد أعلن في بيان له استحالة انضمام أوكرانيا إلى الناتو (حلف شمال الأطلسي) في الأعوام القريبة المقبلة، ودعا إلى ضرورة إصدار معاهدة جديدة تحل محل معاهدة بودابست لضمان أمن أوكرانيا.وذكرت صحيفة "سترانا" الإلكترونية أن السلطات الأوكرانية كشفت لأول مرة عن رؤيتها لتبني نظام الحياد الذي تطالب به روسيا. وأشارت إلى أن الحزب الحاكم وافق في حقيقة الأمر على تبني هذا النظام.وأضافت أنه رغم أن ما تعلنه السلطات الأوكرانية في وقت تواصل فيه روسيا عمليتها العسكرية الخاصة قد يبدو "غير حيوي" إلا أن هذا قد يشكل حجر أساس لاتفاقات مقبلة بعد انتهاء العملية الروسية الخاصة.وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022 لحماية الناس من ممارسات نظام الحكم الأوكراني الذي يرتكب الإبادة الجماعية ضدهم على مدى ثمانية أعوام وفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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روسيا, أخبار أوكرانيا

إعلام: السلطات الأوكرانية توافق على تبني نظام تطالب به روسيا

07:55 GMT 09.03.2022 (تم التحديث: 07:57 GMT 09.03.2022)
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كييف، أوكرانيا 3 مارس 2022
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كييف، أوكرانيا 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
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أفادت صحيفة أوكرانية تنشر ما يعلنه المسؤولون الأوكرانيون أن الحزب الذي يتزعمه الرئيس الأوكراني زيلينسكي كشف أن المؤسسة الحاكمة الأوكرانية توافق على تبني نظام الحياد والتخلي عن قرار انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي ودعت إلى ضرورة تبني معاهدة أمنية جديدة.
وكان الحزب الأوكراني الحاكم "خادم الشعب" قد أعلن في بيان له استحالة انضمام أوكرانيا إلى الناتو (حلف شمال الأطلسي) في الأعوام القريبة المقبلة، ودعا إلى ضرورة إصدار معاهدة جديدة تحل محل معاهدة بودابست لضمان أمن أوكرانيا.
وذكرت صحيفة "سترانا" الإلكترونية أن السلطات الأوكرانية كشفت لأول مرة عن رؤيتها لتبني نظام الحياد الذي تطالب به روسيا. وأشارت إلى أن الحزب الحاكم وافق في حقيقة الأمر على تبني هذا النظام.
وأضافت أنه رغم أن ما تعلنه السلطات الأوكرانية في وقت تواصل فيه روسيا عمليتها العسكرية الخاصة قد يبدو "غير حيوي" إلا أن هذا قد يشكل حجر أساس لاتفاقات مقبلة بعد انتهاء العملية الروسية الخاصة.
وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022 لحماية الناس من ممارسات نظام الحكم الأوكراني الذي يرتكب الإبادة الجماعية ضدهم على مدى ثمانية أعوام وفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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