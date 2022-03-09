https://arabic.sputniknews.com/20220309/إعلام-قادة-السعودية-والإمارات-يرفضون-التحدث-مع-بايدن-1059651039.html
إعلام: قادة السعودية والإمارات يرفضون التحدث مع بايدن
إعلام: قادة السعودية والإمارات يرفضون التحدث مع بايدن
حاول البيت الأبيض "دون جدوى" ترتيب محادثات هاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد،... 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T05:45+0000
2022-03-09T05:45+0000
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وبحسب ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلا عن مسؤولين: "رفض ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والشيخ الإماراتي محمد بن زايد التحدث إلى بايدن".وذكرت الصحيفة أن الأمير والشيخ تحدثا الأسبوع الماضي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك مع فلاديمير زيلينسكي.وبحسب المنشور، ترفض الإمارات والسعودية زيادة إنتاج النفط والالتزام بخطة أقرتها "أوبك" ومجموعة من المنتجين بقيادة روسيا.وقال مسؤولون إن أبو ظبي والرياض قلقتان من رد أمريكي "مقيَّد" على الضربات الصاروخية للحوثيين في اليمن وإحياء اتفاق نووي إيراني يُزعم أنه يتجاهل مخاوفهما الأمنية.
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السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم
إعلام: قادة السعودية والإمارات يرفضون التحدث مع بايدن
05:45 GMT 09.03.2022 (تم التحديث: 05:50 GMT 09.03.2022) تابعنا عبر
حاول البيت الأبيض "دون جدوى" ترتيب محادثات هاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، في وقت تحاول فيه واشنطن حشد دعم دولي للمواجهة ضد روسيا و احتواء ارتفاع أسعار النفط.
وبحسب ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلا عن مسؤولين
: "رفض ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والشيخ الإماراتي محمد بن زايد التحدث إلى بايدن".
- وول ستريت جورنال WSJ 🇺🇸: #ولي_العهد 🇸🇦 السعودي #الأمير_محمد_بن_سلمان رفض تلقي اتصالات هاتفية من الرئيس الأمريكي جو #بايدن 🇺🇸. https://t.co/OH081rqOGE
وذكرت الصحيفة أن الأمير والشيخ تحدثا الأسبوع الماضي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك مع فلاديمير زيلينسكي.
وبحسب المنشور، ترفض الإمارات والسعودية زيادة إنتاج
النفط والالتزام بخطة أقرتها "أوبك" ومجموعة من المنتجين بقيادة روسيا.
وقال مسؤولون إن أبو ظبي والرياض قلقتان من رد أمريكي "مقيَّد" على الضربات الصاروخية للحوثيين في اليمن وإحياء اتفاق نووي إيراني يُزعم أنه يتجاهل مخاوفهما الأمنية.