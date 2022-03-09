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https://arabic.sputniknews.com/20220309/إنستغرام-تغلق-حساب-مسؤولين-إيرانيين-بعد-إطلاق-الحرس-الثوري-القمر-الصناعي-نور-2-1059653946.html
"إنستغرام" تغلق حساب مسؤولين إيرانيين بعد إطلاق الحرس الثوري القمر الصناعي "نور 2"
"إنستغرام" تغلق حساب مسؤولين إيرانيين بعد إطلاق الحرس الثوري القمر الصناعي "نور 2"
أغلق تطبيق "إنستغرام"، الحساب الرسمي لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات الإيراني، عيسى زارع بور، بعد إطلاق الحرس الثوري القمر الصناعي "نور 2". 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T07:29+0000
2022-03-09T07:29+0000
أخبار إيران
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أعلن ذلك مدير العلاقات العامة في وزارة الاتصالات الإيرانية مهدي سالم، في تغريدة له على "تويتر"، مؤكدا أيضا إغلاق الحساب الرسمي للمتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس الثلاثاء، عن إطلاق "القمر الصناعي العسكري الإيراني الثاني "نور 2" من صحراء شاهرود باستخدام ناقل أقمار ثلاثي المراحل ووضعه في مدار على علو 500 كيلومتر.وذكرت قوات الجوفضاء التابعة للحرس الثوري، أن "مهمة هذا القمر هي القياس والاستطلاع"، مشيرة أنه "تم وضع القمر الصناعي "نور 2" بسرعة 6.7 كم / ث وفي عضون 480 ثانية بعد الإطلاق تم وضعه في مدار 500 كم"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.من جانبه، قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الإيراني عيس زارع بور، إن "جهود الشبان الثوريين والمختصين أثمرت عن تحقيق النجاح في إطلاق قمر "نور2" على متن صاروخ "قاصد" ووضعه على مدار يبعد 500 كيلومتر عن سطح الأرض للمرة الأولى".ولفت زارع بور، أن "إيران ستستمر في عملية إطلاق الاقمار الصناعية التي تحتاجها البلاد على مختلف المدارات بسرعة بفضل إكمال حلقات تكنولوجيا التصنيع والإطلاق".
https://arabic.sputniknews.com/20220308/قائد-الحرس-الثوري-إيران-أول-بلد-مسلم-يضع-قمرا-صناعيا-في-المدار-فيديو-1059617444.html
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أخبار إيران

"إنستغرام" تغلق حساب مسؤولين إيرانيين بعد إطلاق الحرس الثوري القمر الصناعي "نور 2"

07:29 GMT 09.03.2022
© AFP 2022 / LOIC VENANCEموقع "إنستغرام"
موقع إنستغرام - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
© AFP 2022 / LOIC VENANCE
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أغلق تطبيق "إنستغرام"، الحساب الرسمي لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات الإيراني، عيسى زارع بور، بعد إطلاق الحرس الثوري القمر الصناعي "نور 2".
أعلن ذلك مدير العلاقات العامة في وزارة الاتصالات الإيرانية مهدي سالم، في تغريدة له على "تويتر"، مؤكدا أيضا إغلاق الحساب الرسمي للمتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
قائد الحرس الثوري: إيران أول بلد مسلم يضع قمرا صناعيا في المدار... فيديو
أمس, 12:22 GMT
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس الثلاثاء، عن إطلاق "القمر الصناعي العسكري الإيراني الثاني "نور 2" من صحراء شاهرود باستخدام ناقل أقمار ثلاثي المراحل ووضعه في مدار على علو 500 كيلومتر.
وذكرت قوات الجوفضاء التابعة للحرس الثوري، أن "مهمة هذا القمر هي القياس والاستطلاع"، مشيرة أنه "تم وضع القمر الصناعي "نور 2" بسرعة 6.7 كم / ث وفي عضون 480 ثانية بعد الإطلاق تم وضعه في مدار 500 كم"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.
من جانبه، قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الإيراني عيس زارع بور، إن "جهود الشبان الثوريين والمختصين أثمرت عن تحقيق النجاح في إطلاق قمر "نور2" على متن صاروخ "قاصد" ووضعه على مدار يبعد 500 كيلومتر عن سطح الأرض للمرة الأولى".
ولفت زارع بور، أن "إيران ستستمر في عملية إطلاق الاقمار الصناعية التي تحتاجها البلاد على مختلف المدارات بسرعة بفضل إكمال حلقات تكنولوجيا التصنيع والإطلاق".
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