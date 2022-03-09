https://arabic.sputniknews.com/20220309/إيران-نجاح-مفاوضات-فيينا-لن-يكون-بعيد-المنال--1059659389.html

إيران: نجاح مفاوضات فيينا لن يكون بعيد المنال

إيران: نجاح مفاوضات فيينا لن يكون بعيد المنال

أكدت إيران، أن "التوصل إلى نتيجة ناجحة للمفاوضات الجارية في فيينا لن يكون بعيد المنال، في حال أبدت أمريكا وأعضاء الاتفاق النووي حسن نواياهم، واتخذوا القرارات... 09.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-09T08:52+0000

2022-03-09T08:52+0000

2022-03-09T08:52+0000

أخبار إيران

الاتفاق النووي الإيراني

الولايات المتحدة الأمريكية

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أشار الرئيس بالوكالة للبعثة الإيرانية لدى المنظمات الدولية في فيينا، محمد رضا غائبي، خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى "حرمان إيران من حقوقها المشروعة التي نص عليها الاتفاق النووي، بسبب الضغوط الأمريكية القصوى"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وقال غائبي، إن "تقاعس الدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي في تنفيذ التزاماتهم والتعويض عن الانتهاك الصارخ للقرار 2231 من قبل أمريكا، لم تترك لإيران سبيلا سوى اللجوء إلى الحل الوحيد، أي وقف تنفيذ التزاماتها بالمثل، والتي اعتبرت امرا مسموحا به وفق الفقرتين 26 و36".وأشار إلى مصادقة البرلمان الإيراني على قانون للتعويض عن خروج أمريكا من الاتفاق النووي، مؤكدا أن بلاده "أعلنت دوما أنه في حال عودة الأطراف الأخرى إلى التنفيذ التام لالتزاماتها بشكل قابل للتحقق، فإنها ستعود عن خطواتها التعويضية".وأضاف: "أن الوكالة الدولية ووفقا لاتفاقية الضمان، تقوم بعمليات تفتيش منتظمة للمنشآت النووية الإيرانية"، متابعا: "تمثل تقارير المدير العام للوكالة مثالا بارزا للمستوى الفريد من شفافية النشاطات النووية الإيرانية".وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس الثلاثاء، إن بلاده لن تتراجع عن خطوطها الحمراء في المفاوضات مع الأطراف الغربية بشأن الملف النووي.وتحدث رئيسي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"، عن استراتيجية الحكومة المحادثات النووية، وقال إنه في "الخطوة الأولى، سعت الحكومة بجدية إلى تحييد العقوبات، وفي الخطوة الثانية تسعى إلى رفع العقوبات في مفاوضات مشرفة للغاية".وأمس قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن بلاده عازمة على الاحتفاظ بخطوطها الحمراء وضرورة احترامها خلال المفاوضات الجارية بفيينا حول الاتفاق النووي.وقال الوزير خلال اجتماعه، الاثنين الماضي، مع عدد من نواب البرلمان "لن نسمح لأي عنصر خارجي أن يؤثر سلبا على مصالحنا الوطنية في هذه المفاوضات" وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "إرنا".وكشفت مصادر مطلعة على المفاوضات في فيينا، أن إيران ما زالت تصر على الحصول على "ضمانات اقتصادية مؤثرة"، فضلاً عن السعي للحصول على موافقة أمريكية نهائية لإخراج "الحرس الثوري" من قائمة الإرهاب بعدما أبدت واشنطن موافقة مبدئية على الطلب الإيراني.

https://arabic.sputniknews.com/20220307/أمريكا-تؤكد-اقتراب-الاتفاق-مع-إيران-بشأن-البرنامج-النووي-1059594119.html

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أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية