https://arabic.sputniknews.com/20220309/إيروفلوت-تؤكد-مساعدة-الركاب-على-العودة-إلى-ديارهم-على-متن-رحلات-شركات-طيران-أخرى--1059694286.html
"إيروفلوت" تؤكد مساعدة الركاب على العودة إلى ديارهم على متن رحلات شركات طيران أخرى
"إيروفلوت" تؤكد مساعدة الركاب على العودة إلى ديارهم على متن رحلات شركات طيران أخرى
أكدت شركة "إيروفلوت" إنها تساعد الركاب على العودة إلى ديارهم على متن رحلات شركات طيران أخرى بعد إغلاق رحلاتهم الدولية. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T19:59+0000
2022-03-09T19:59+0000
2022-03-09T19:59+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
شركة أيروفلوت
رحلات
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وقالت الشركة إن ركاب "إيروفلوت" سيكونون قادرين على إعادة الأموال للرحلات غير المستخدمة بحلول نهاية العام.وأعلنت شركة الخطوط الجوية الروسية "إيروفلوت"، يوم السبت، تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية باستثناء الرحلات الى مينسك اعتبارا من 8 مارس/ آذار.وجاء تقرير الخدمة الصحفية التابع للشركة الروسية، الصادر اليوم: "تغلق شركة إيروفلوت جميع الرحلات الجوية الدولية، باستثناء الرحلات الجوية إلى مينسك، اعتبارا من 8 مارس".تواصل شركة "إيروفلوت" تشغيل الرحلات الجوية الداخلية في روسيا بالكامل، باستثناء القيود المؤقتة التي تم فرضها مسبقًا على الرحلات الجوية إلى المدن في جنوب البلاد. كما تستمر الرحلات من وإلى مينسك.وتوقفت شركة إيروفلوت اعتبارًا من 6 مارس، عن قبول الركاب الذين يحملون تذكرة ذهاب وإياب للرحلات الجوية إذا كان من المقرر أن تكون رحلة العودة المخططة بعد تاريخ 8 مارس.وتم فقط قبول أولئك الذين لديهم تذكرة ذهاب فقط للنقل من قبل الشركة حتى 8 مارس.أما بالنسبة للمسافرين الذين انتهى بهم المطاف في الخارج بحلول وقت إنهاء الرحلات، ستعمل شركة الطيران على ترتيب عودتهم إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220305/إيروفلوت-الروسية-تعلق-جميع-الرحلات-الجوية-الدولية-باستثناء-مينسك-1059489828.html
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شركة أيروفلوت, رحلات
"إيروفلوت" تؤكد مساعدة الركاب على العودة إلى ديارهم على متن رحلات شركات طيران أخرى
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أكدت شركة "إيروفلوت" إنها تساعد الركاب على العودة إلى ديارهم على متن رحلات شركات طيران أخرى بعد إغلاق رحلاتهم الدولية.
وقالت الشركة إن ركاب "إيروفلوت" سيكونون قادرين على إعادة الأموال للرحلات غير المستخدمة بحلول نهاية العام.
وأعلنت شركة الخطوط الجوية الروسية "إيروفلوت"، يوم السبت، تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية باستثناء الرحلات الى مينسك اعتبارا من 8 مارس/ آذار.
وجاء تقرير الخدمة الصحفية التابع للشركة الروسية، الصادر اليوم: "تغلق شركة إيروفلوت جميع الرحلات الجوية الدولية، باستثناء الرحلات الجوية إلى مينسك، اعتبارا من 8 مارس".
تواصل شركة "إيروفلوت" تشغيل الرحلات الجوية الداخلية في روسيا بالكامل، باستثناء القيود المؤقتة التي تم فرضها مسبقًا على الرحلات الجوية إلى المدن في جنوب البلاد. كما تستمر الرحلات من وإلى مينسك.
وتوقفت شركة إيروفلوت اعتبارًا
من 6 مارس، عن قبول الركاب الذين يحملون تذكرة ذهاب وإياب للرحلات الجوية إذا كان من المقرر أن تكون رحلة العودة المخططة بعد تاريخ 8 مارس.
وتم فقط قبول أولئك الذين لديهم تذكرة ذهاب فقط للنقل من قبل الشركة حتى 8 مارس.
أما بالنسبة للمسافرين الذين انتهى بهم المطاف في الخارج بحلول وقت إنهاء الرحلات، ستعمل شركة الطيران على ترتيب عودتهم إلى روسيا.