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ارتفاع جديد لأسعار البنزين والديزل في السودان
ارتفاع جديد لأسعار البنزين والديزل في السودان
أفادت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، بحدوث ارتفاع جديد في أسعار البنزين والديزل في السودان. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T09:44+0000
2022-03-09T09:44+0000
أخبار السودان اليوم
اقتصاد
أسعار النفط اليوم
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ونقلت "رويترز" عن شاهد عيان، قوله إن أسعار البنزين في السودان ارتفعت مسجلة 547 جنيها (1.23 دولار أمريكي) للتر، في حين زادت أسعار الديزل لتصل إلى 507 جنيها (1.14 دولار أمريكي) للتر.ويأتي ارتفاع أسعار الوقود، اليوم الأربعاء، بعد أن شهدت البلاد ارتفاعات متكررة الفترة الماضية، حيث يستكمل السودان عملية إلغاء تدريجي لدعم الوقود، تهدف إلى اتباع الأسعار العالمية.وفي وقت سابق، توقع محللون أن تستمر أسعار النفط في الارتفاع أكثر مما هي عليه الآن هذا الأسبوع بسبب تأخر اختتام المحادثات النووية الإيرانية والأحداث في أوكرانيا.بينما توقع محللون من "جيه.بي. مورغان" أن سعر النفط قد يرتفع إلى 185 دولارا للبرميل هذا العام.وكانت أسعار النفط العالمية قد قفزت نحو 60% منذ بداية 2022، مع تزايد القلق حيال النمو الاقتصادي العالمي ومخاوف من ركود تضخمي.(الدولار الأمريكي = 446.50 جنيه سوداني)
https://arabic.sputniknews.com/20220306/محللون-أسعار-النفط-ستواصل-ارتفاعها-وقد-تصل-إلى-185-دولارا-للبرميل-1059539271.html
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أخبار السودان اليوم, اقتصاد, أسعار النفط اليوم

ارتفاع جديد لأسعار البنزين والديزل في السودان

09:44 GMT 09.03.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKIمحطة بنزين في مصر
محطة بنزين في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKI
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أفادت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، بحدوث ارتفاع جديد في أسعار البنزين والديزل في السودان.
ونقلت "رويترز" عن شاهد عيان، قوله إن أسعار البنزين في السودان ارتفعت مسجلة 547 جنيها (1.23 دولار أمريكي) للتر، في حين زادت أسعار الديزل لتصل إلى 507 جنيها (1.14 دولار أمريكي) للتر.
حقل نفط غرب القرنة -1، الذي تديره شركة إكسون موبيل بالقرب من البصرة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2022
محللون: أسعار النفط ستواصل ارتفاعها وقد تصل إلى 185 دولارا للبرميل
6 مارس, 14:39 GMT
ويأتي ارتفاع أسعار الوقود، اليوم الأربعاء، بعد أن شهدت البلاد ارتفاعات متكررة الفترة الماضية، حيث يستكمل السودان عملية إلغاء تدريجي لدعم الوقود، تهدف إلى اتباع الأسعار العالمية.
وفي وقت سابق، توقع محللون أن تستمر أسعار النفط في الارتفاع أكثر مما هي عليه الآن هذا الأسبوع بسبب تأخر اختتام المحادثات النووية الإيرانية والأحداث في أوكرانيا.
بينما توقع محللون من "جيه.بي. مورغان" أن سعر النفط قد يرتفع إلى 185 دولارا للبرميل هذا العام.
وكانت أسعار النفط العالمية قد قفزت نحو 60% منذ بداية 2022، مع تزايد القلق حيال النمو الاقتصادي العالمي ومخاوف من ركود تضخمي.
(الدولار الأمريكي = 446.50 جنيه سوداني)
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