https://arabic.sputniknews.com/20220309/الأردن-يتخذ-إجراءات-تعيد-الوضع-إلى-ما-قبل-جائحة-كورونا-1059675479.html
الأردن يتخذ إجراءات تعيد الوضع إلى ما قبل جائحة كورونا
الأردن يتخذ إجراءات تعيد الوضع إلى ما قبل جائحة كورونا
أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الأربعاء، اعتزامها اتخاذ إجراءات تخفيفية في شهر رمضان من شأنها إعادة الوضع في البلاد إلى ما قبل جائحة كورونا. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T13:04+0000
2022-03-09T13:04+0000
2022-03-09T13:04+0000
أخبار الأردن
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ونقل موقع "رؤيا" عن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، بأن الإجراءات التخفيفية في رمضان ستسمح بنشاطات ثقافية ورياضية خلال شهر رمضان كما ستعود البازارات وأمسيات رمضان.في الوقت ذاته، أكد الوزير الأردني أن قوانين الدفاع ستبقى ولن يتم الغائها، مبينا أن بقاءها سيحمي العاملين والأشخاص المدنيين.في سياق متصل، قال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة في الأردن، والمسؤول عن ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي، إن لجنة الأوبئة بصدد إعادة تقييم الوضع الوبائي خلال الأسابيع المقبلة قبل شهر رمضان.وطمأن البلبيسي المواطنين بأنه حال استمرار تحسن الوضع الوبائي، فسيكون هناك إجراءات تخفيفية جديدة تشمل دور العبادة، يبدأ العمل بها مع بداية شهر رمضان المبارك.وبشأن انتخابات مجالس المحافظات والبلدية ومجلس أمانة عمان الكبرى، قال البلبيسي إنه يحق للمواطن منح صوته لمن يريد في الانتخابات بحسب ما كفله الدستور، وليس شرطا للمشاركة في الانتخابات الحصول على جرعتي لقاح فيروس كورونا.واختتم البلبيسي حديثه بأن أمر الدفاع 35 لم يخالف الدستور، حيث جعل شرط دخول المؤسسات والمنشآت هو الحصول على جرعتي لقاح كورونا، ولم يقيد حرية المواطنين التي كفلها الدستور.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن
الأردن يتخذ إجراءات تعيد الوضع إلى ما قبل جائحة كورونا
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أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الأربعاء، اعتزامها اتخاذ إجراءات تخفيفية في شهر رمضان من شأنها إعادة الوضع في البلاد إلى ما قبل جائحة كورونا.
ونقل موقع "رؤيا"
عن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، بأن الإجراءات التخفيفية في رمضان ستسمح بنشاطات ثقافية ورياضية خلال شهر رمضان كما ستعود البازارات وأمسيات رمضان.
في الوقت ذاته، أكد الوزير الأردني أن قوانين الدفاع ستبقى ولن يتم الغائها، مبينا أن بقاءها سيحمي العاملين والأشخاص المدنيين.
في سياق متصل، قال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة في الأردن، والمسؤول عن ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي، إن لجنة الأوبئة بصدد إعادة تقييم الوضع الوبائي خلال الأسابيع المقبلة قبل شهر رمضان.
وطمأن البلبيسي المواطنين بأنه حال استمرار تحسن الوضع الوبائي، فسيكون هناك إجراءات تخفيفية جديدة تشمل دور العبادة، يبدأ العمل بها مع بداية شهر رمضان المبارك.
وبشأن انتخابات مجالس المحافظات والبلدية ومجلس أمانة عمان الكبرى، قال البلبيسي إنه يحق للمواطن منح صوته لمن يريد في الانتخابات بحسب ما كفله الدستور، وليس شرطا للمشاركة في الانتخابات الحصول على جرعتي لقاح فيروس كورونا.
واختتم البلبيسي حديثه بأن أمر الدفاع 35 لم يخالف الدستور، حيث جعل شرط دخول المؤسسات والمنشآت هو الحصول على جرعتي لقاح كورونا، ولم يقيد حرية المواطنين التي كفلها الدستور.