https://arabic.sputniknews.com/20220309/الأرصاد-المصرية-تحذر-من-عودة-الأجواء-الشتوية-وانخفاض-الحرارة-يصل-لـ-8-درجات-1059687850.html
الأرصاد المصرية تحذر من عودة الأجواء الشتوية وانخفاض الحرارة يصل لـ 8 درجات
الأرصاد المصرية تحذر من عودة الأجواء الشتوية وانخفاض الحرارة يصل لـ 8 درجات
قالت الهيئة العامة للأرصاد المصرية إنه سيكون هناك تغير ملحوظ في درجات الحرارة وحالة الطقس في جميع أنحاء مصر، محذرة من عودة الأجواء الشتوية خاصة في ساعات الليل. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T16:53+0000
2022-03-09T16:53+0000
2022-03-09T16:53+0000
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جاء ذلك بحسب خبر عن توقعات خبراء الأرصاد بشأن طقس غد الخميس، نشرته "بوابة أخبار اليوم" المصرية.وتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد جميع مدن مصر انخفاضا في درجات الحرارة يتراوح بين 4 إلى 6 درجات في مناطق القاهرة الكبرى والمناطق الشمالية، بينما تتراوح معدلات الانخفاض على المحافظات الجنوبية بين 6 و8 درجات.وتوقعت الأرصاد المصرية عودة الأجواء الشتوية الباردة في مصر، غدا الخميس، مرة أخرى، مشيرة إلى أن تأثر البلاد بمنخفض جوي بارد في طبقات الجو العليا.ولفتت إلى أن المنخفض الجوي قادم من جنوب شرق أوروبا، مشيرة إلى أنه سيكون مصحوبا برياح شمالية على سطح البحر المتوسط.ويكون ذلك مصحوبا بتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، مع فرص سقوط أمطار على السواحل الشرقية والغربية وشمال الدلتا، إضافة إلى شمال الوجه البحري.وبحسب توقعات خبراء الأرصاد، فإن انخفاض درجات الحرارة يمكن أن يستمر حتى الاثنين المقبل، بينما سيكون الانخفاض الأكبر خلال ساعات الليل، وسط تحذيرات بأن الذروة ستكون يوم السبت المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20220220/برودة-شديدة-ليلا-الأرصاد-المصرية-تكشف-حالة-الطقس--1058916772.html
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منوعات, أخبار مصر الآن
الأرصاد المصرية تحذر من عودة الأجواء الشتوية وانخفاض الحرارة يصل لـ 8 درجات
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قالت الهيئة العامة للأرصاد المصرية إنه سيكون هناك تغير ملحوظ في درجات الحرارة وحالة الطقس في جميع أنحاء مصر، محذرة من عودة الأجواء الشتوية خاصة في ساعات الليل.
جاء ذلك بحسب خبر عن توقعات خبراء الأرصاد
بشأن طقس غد الخميس، نشرته "بوابة أخبار اليوم" المصرية.
وتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد جميع مدن مصر انخفاضا في درجات الحرارة يتراوح بين 4 إلى 6 درجات في مناطق القاهرة الكبرى والمناطق الشمالية، بينما تتراوح معدلات الانخفاض على المحافظات الجنوبية بين 6 و8 درجات.
وتوقعت الأرصاد المصرية عودة الأجواء الشتوية
الباردة في مصر، غدا الخميس، مرة أخرى، مشيرة إلى أن تأثر البلاد بمنخفض جوي بارد في طبقات الجو العليا.
ولفتت إلى أن المنخفض الجوي
قادم من جنوب شرق أوروبا، مشيرة إلى أنه سيكون مصحوبا برياح شمالية على سطح البحر المتوسط.
ويكون ذلك مصحوبا بتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، مع فرص سقوط أمطار على السواحل الشرقية والغربية وشمال الدلتا، إضافة إلى شمال الوجه البحري.
وبحسب توقعات خبراء الأرصاد، فإن انخفاض درجات الحرارة
يمكن أن يستمر حتى الاثنين المقبل، بينما سيكون الانخفاض الأكبر خلال ساعات الليل، وسط تحذيرات بأن الذروة ستكون يوم السبت المقبل.