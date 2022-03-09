https://arabic.sputniknews.com/20220309/الإمارات-ترد-على-تقرير-يزعم-رفض-ولي-العهد-محمد-بن-زايد-التحدث-مع-بايدن-1059673906.html

الإمارات ترد على تقرير يزعم رفض ولي العهد محمد بن زايد التحدث مع بايدن

الإمارات ترد على تقرير يزعم رفض ولي العهد محمد بن زايد التحدث مع بايدن

ردت الإمارات، اليوم الأربعاء، على تقرير زعم أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وولي العهد السعودي محمد بن سلمان رفضا التحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في الفترة... 09.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-09T12:43+0000

2022-03-09T12:43+0000

2022-03-09T12:43+0000

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

جو بايدن

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وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، قد ذكرت في تقرير لها أن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد وولي عهد السعودية محمد بن سلمان "رفضا" الاتصالات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن لتهدئة أسعار النفط نظرا لتداعيات الأزمة الأوكرانية.في المقابل لم تعلق السلطات السعودية على ما أورده تقرير "وول ستريت جورنال" حتى الأن.وفي وقت سابق، كشف دبلوماسي أمريكي سابق، سبب رفض ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، إجراء مكالمات مع الرئيس الأمريكي.وربط الدبلوماسي الأمريكي السابق، ألبيرتو كيغيل فيرنانديز، عبر حسابه على تويتر، "الموقف السعودي الإماراتي بموقف الإدارة الأمريكية من جماعة أنصار الله في اليمن وإيران، قائلا: "أمضت إدارة بايدن عامها الأول في تمكين الحوثيين وإيران وهاتين الدولتين العربيتين الغنيتين بالنفط لا تظهرا تقديرهما؟ يا لها من مفاجأة صادمة".وحاول البيت الأبيض دون جدوى ترتيب محادثات هاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، في وقت تحاول فيه واشنطن حشد دعم دولي للمواجهة ضد روسيا و احتواء ارتفاع أسعار النفط.وبحسب ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلا عن مسؤولين: "رفض ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والشيخ الإماراتي محمد بن زايد التحدث إلى بايدن".وذكرت الصحيفة أن الأمير والشيخ تحدثا الأسبوع الماضي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك مع فلاديمير زيلينسكي.وبحسب المنشور، ترفض الإمارات والسعودية زيادة إنتاج النفط والالتزام بخطة أقرتها "أوبك" ومجموعة من المنتجين بقيادة روسيا.وقال مسؤولون إن أبو ظبي والرياض قلقتان من رد أمريكي "مقيَّد" على الضربات الصاروخية للحوثيين في اليمن وإحياء اتفاق نووي إيراني يُزعم أنه يتجاهل مخاوفهما الأمنية.

https://arabic.sputniknews.com/20220309/إعلام-قادة-السعودية-والإمارات-يرفضون-التحدث-مع-بايدن-1059651039.html

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