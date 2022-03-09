https://arabic.sputniknews.com/20220309/الاتحاد-الأوروبي-يفصل-ثلاثة-بنوك-بيلاروسية-عن-نظام-سويفت-1059664569.html
الاتحاد الأوروبي يفصل ثلاثة بنوك بيلاروسية عن نظام سويفت
الاتحاد الأوروبي يفصل ثلاثة بنوك بيلاروسية عن نظام سويفت
وافق الممثلون الدائمون للاتحاد الأوروبي في اجتماع COREPER II اليوم الأربعاء، على استبعاد ثلاثة بنوك بيلاروسية من نظام سويفت، وفقًا لما ذكره الوفد الفرنسي الذي... 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T10:06+0000
2022-03-09T10:06+0000
2022-03-09T10:06+0000
سويفت
أخبار بيلاروسيا اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقال الوفد على تويتر "الإجراءات المتخذة تهدف إلى استبعاد ثلاثة بنوك بيلاروسية من نظام سويفت". كما وافق الممثلزن الدائمون للاتحاد الأوروبي على توسيع العقوبات ضد "ارجال الأعمال الروس وأفراد أسرهم".وذكر التقرير أن العقوبات الجديدة ستؤثر أيضًا على قطاع الشحن البحري.يُذكر أيضًا أن العقوبات ستؤثر على سوق العملات المشفرة.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سويفت, أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يفصل ثلاثة بنوك بيلاروسية عن نظام سويفت
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وافق الممثلون الدائمون للاتحاد الأوروبي في اجتماع COREPER II اليوم الأربعاء، على استبعاد ثلاثة بنوك بيلاروسية من نظام سويفت، وفقًا لما ذكره الوفد الفرنسي الذي يرأس مجلس الاتحاد الأوروبي حاليًا.
وقال الوفد على تويتر "الإجراءات المتخذة تهدف إلى استبعاد ثلاثة بنوك بيلاروسية من نظام سويفت".
كما وافق الممثلزن الدائمون للاتحاد الأوروبي على توسيع العقوبات ضد "ارجال الأعمال الروس وأفراد أسرهم".
وذكر التقرير أن العقوبات الجديدة ستؤثر أيضًا على قطاع الشحن البحري.
يُذكر أيضًا أن العقوبات ستؤثر على سوق العملات المشفرة.