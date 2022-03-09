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الاتحاد الأوروبي يفصل ثلاثة بنوك بيلاروسية عن نظام سويفت
الاتحاد الأوروبي يفصل ثلاثة بنوك بيلاروسية عن نظام سويفت
وافق الممثلون الدائمون للاتحاد الأوروبي في اجتماع COREPER II اليوم الأربعاء، على استبعاد ثلاثة بنوك بيلاروسية من نظام سويفت، وفقًا لما ذكره الوفد الفرنسي الذي... 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T10:06+0000
2022-03-09T10:06+0000
سويفت
أخبار بيلاروسيا اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقال الوفد على تويتر "الإجراءات المتخذة تهدف إلى استبعاد ثلاثة بنوك بيلاروسية من نظام سويفت". كما وافق الممثلزن الدائمون للاتحاد الأوروبي على توسيع العقوبات ضد "ارجال الأعمال الروس وأفراد أسرهم".وذكر التقرير أن العقوبات الجديدة ستؤثر أيضًا على قطاع الشحن البحري.يُذكر أيضًا أن العقوبات ستؤثر على سوق العملات المشفرة.
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سويفت, أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يفصل ثلاثة بنوك بيلاروسية عن نظام سويفت

10:06 GMT 09.03.2022
© Photo / Facebook / SWIFT Communityجمعية اتصالات مالية عالمية "سويفت
جمعية اتصالات مالية عالمية سويفت - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
© Photo / Facebook / SWIFT Community
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وافق الممثلون الدائمون للاتحاد الأوروبي في اجتماع COREPER II اليوم الأربعاء، على استبعاد ثلاثة بنوك بيلاروسية من نظام سويفت، وفقًا لما ذكره الوفد الفرنسي الذي يرأس مجلس الاتحاد الأوروبي حاليًا.
وقال الوفد على تويتر "الإجراءات المتخذة تهدف إلى استبعاد ثلاثة بنوك بيلاروسية من نظام سويفت".
كما وافق الممثلزن الدائمون للاتحاد الأوروبي على توسيع العقوبات ضد "ارجال الأعمال الروس وأفراد أسرهم".
وذكر التقرير أن العقوبات الجديدة ستؤثر أيضًا على قطاع الشحن البحري.
يُذكر أيضًا أن العقوبات ستؤثر على سوق العملات المشفرة.
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