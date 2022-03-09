https://arabic.sputniknews.com/20220309/البحرية-الإيرانية-تعلن-تدمير-مثلث-التهديد-والحظر-ومؤامرات-العدو-1059673435.html

البحرية الإيرانية تعلن تدمير مثلث "التهديد والحظر ومؤامرات العدو"

البحرية الإيرانية تعلن تدمير مثلث "التهديد والحظر ومؤامرات العدو"

قالت بحرية الجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، إنها "تمكنت عبر تطوير أجهزتها العسكرية وتعزيز قدراتها الدفاعية، من تنفيذ المهام الموكلة في أنحاء العالم بنحو جيد،... 09.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-09T12:35+0000

2022-03-09T12:35+0000

2022-03-09T12:35+0000

أخبار إيران

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وأوضح قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني، أن "القوة الرادعة للبحرية الإيرانية بلغت المستوى الذي سلب الأمريكيين والأوروبيين التجرؤ على الحضور في الساحات واستعراض العضلات"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأكد شهرام إيراني على "ضرورة التحلي بالوعي واليقظة في جميع الظروف، لمواجهة المؤامرات التي يحيكها الأعداء ضد إيران، مشيرا إلى التوجيات الحكيمة للقائد العام للقوات المسلحة الإيرانية "آية الله علي خامنئي".وكشف الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، عن "قاعدتين للصواريخ والطائرات المسيرة تحت الأرض".وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بأن "القاعدتين تضمان منظومات صواريخ أرض - أرض بمعدات متطورة، وطائرات مسيّرة هجومية قادرة على اختراق رادارات ودفاعات العدو"، مشيرة إلى أن هذه "هي المرة الأولى التي يكشف فيها عن قاعدة طائرات مسيرة تحت الأرض".من حهته، أكد القائد العام لقوات الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، أن "حرس الثورة لديه أسلحة فعالة بالقدر الكافي"، معتبرا أن تجسيد القوة الحقيقية يكمن في الصواريخ والطائرات المسيرة والدفاع والطائرات والسفن.وقال: "لكن أصل هذه القوة وطبيعتها في معتقدات وقناعات وقلوب وعقول البشر"، مضيفا أن "الجيش الذي كان مجهزا بشكل جيد للغاية من قبل القوة الأمريكية، لم يقاتل حتى ولو لمدة 10 دقائق في أفغانستان".وأزاح الجيش الإيراني الستار، مؤخرا، عن "10 منظومات دفاعية صاروخية مطورة وذخائر في مجال القتال البري صنعها مختصون في مؤسسة الصناعات الدفاعية".وتشمل المنظومات الدفاعية أنواعا مختلفة من الصواريخ الدفاعية بمواصفات وإحداثيات مختلفة مصممة وفقاً لمتطلبات الدفاع، بالإضافة إلى الذخيرة الذكية البعيدة المدى والدقيقة والمدفعية، مما يزيد من المدى والدقة في تدمير الأهداف.كما أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية تصنيع طائرتين جديدتين دون طيار، وضمهما إلى الأسطول الجوي لقواتها المسلحة، كما زاح قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد علي رضا تنكسيري، الستار عن غواصات وزوارق جديدة.

https://arabic.sputniknews.com/20220305/الحرس-الثوري-لدينا-ما-يكفي-من-الأسلحة-المؤثرة-المحلية-الصنع-1059514400.html

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