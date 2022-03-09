https://arabic.sputniknews.com/20220309/البيت-الأبيض-إرسال-طائرات-إلى-أوكرانيا-من-القاعدة-الأمريكية-ليس-في-مصلحة-واشنطن-1059692480.html

البيت الأبيض: إرسال طائرات إلى أوكرانيا من القاعدة الأمريكية ليس في مصلحة واشنطن

البيت الأبيض: إرسال طائرات إلى أوكرانيا من القاعدة الأمريكية ليس في مصلحة واشنطن

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، أن إرسال طائرات إلى أوكرانيا من قاعدة أمريكية ليس في مصلحة واشنطن وحلف شمال الأطلسي. 09.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-09T18:55+0000

2022-03-09T18:55+0000

2022-03-09T18:55+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

أخبار أوكرانيا

طائرات إف 15

بولندا

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وقالت بساكي في إفادة صحفية اليوم الأربعاء: "أعتقد أنه من الواضح أنك لست بحاجة إلى أن تكون خبيرا عسكريا لتشرح لماذا لا يكون تحليق طائرة من قاعدة أمريكية إلى جزء متنازع عليه من بلد حيث توجد حرب في مصلحتنا، وليس في مصلحة الناتو".في غضون ذلك، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اقتراح بولندا الخاص بإمداد أوكرانيا بالطائرات عبر الولايات المتحدة شائك، مؤكدا أنه "لا مبدأ عقلانيا يدفع لتنفيذه".وقال الوزير الأمريكي في تصريحات له، اليوم الأربعاء، إن "وجود طيارين أمريكيين في الأجواء الأوكرانية سيقود إلى مواجهة مع روسيا وسيصبح الأمر مدمرا وهذا لا في مصلحتنا ولا مصلحة أوكرانيا".ورأى بلينكن أن "ما اتخذ من عقوبات ضد موسكو على خلفية العملية العسكرية الخاصة في جنوب شرق أوكرانيا محت إنجازات روسيا على مدى 30 عاما ومسألة أن تقرر روسيا الحد من الخسائر فهذا قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".وعن تشكيل حكومة موالية لموسكو في أوكرانيا، قال: "إذا أراد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تشكيل حكومة موالية له فالشعب الأوكراني أظهر أنه لن يقبل بذلك أما فرض حكومة دمية فسيؤدي لمعاناة روسيا وانتشار الفوضى".في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.

https://arabic.sputniknews.com/20220309/بلينكن-اقتراح-بولندا-إمداد-أوكرانيا-بالطائرات-عبر-أمريكا-غير-عقلاني--1059689452.html

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أخبار أوكرانيا, طائرات إف 15, بولندا