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https://arabic.sputniknews.com/20220309/الحرس-الثوري-الإيراني-العدو-الصهيوني-سيلقى-ردودا-حاسمة-على-جرائمه-1059695143.html
الحرس الثوري الإيراني: العدو الصهيوني سيلقى ردودا حاسمة على جرائمه
الحرس الثوري الإيراني: العدو الصهيوني سيلقى ردودا حاسمة على جرائمه
قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان شريف، اليوم الأربعاء، إن العدو الصهيوني سيلقى ردودا حاسمة على خلفية اعتدائه الصاروخي الغاشم الذي استهدف... 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T20:33+0000
2022-03-09T20:33+0000
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إيران
الحرس الثوري الإيراني
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وذكرت وكالة إرنا، مساء اليوم الأربعاء، أن تصريحات العميد شريف جاءت خلال الاجتماعي المرئي، اليوم، مع مدراء أقسام العلاقات العامة لقوات الحرس الثوري، على خلفية مقتل اثنين من كوادر الحرس إثر الغارة الجوية التي نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على سوريا، أمس الثلاثاء.وقال العميد شريف: "إن دم هؤلاء الشهداء المظلومين والأعزاء سيشد من عضد وعزم مجاهدي الأمة الإسلامية، والعدو الصهيوني يعلم بأنه لن يجني شيئا من هذه الجرائم وسيلقى ردودا حاسمة".وأكد المسوؤل العسكري الإيراني أن عملية إطلاق القمر الصناعي "نور 2" بواسطة القوة الجو - فضائية للحرس الثوري في بلاده، ووضعه بنجاح في المدار على بعد 500 كيلومتر من سطح الأرض، بعد مرور عام واحد فقط على إطلاق القمر "نور 1"، يعد إنجازا كبيرا لبلاده، وهو ما يشكل خطوة كبيرة في سياق تعزيز قدرات إيران الإسلامية على صعيد الفضاء الخارجي، وإجهاض الحظر الدولي الواسع المفروض على بلاده.وأشار العميد رمضان شريف إلى أن هذه الخطوة الاستراتيجية والإنجاز المرموق يبعث على الفخر والاعتزاز، موضحا أنه أحد بوادر انتصار الشعب الإيراني في الحرب الاقتصادية التي يشنها أعداء الثورة والنظام الإسلامي على بلاده، كما أنها دليل على إرادة الحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية بشأن توجيه ضربات إلكترونية مدمرة إلى أعداء بلاده.
https://arabic.sputniknews.com/20220309/-إيران-تتوعد-إسرائيل-بعد-مقتل-اثنين-من-الحرس-الثوري-في-سوريالن-تمر-من-دون-رد-1059652684.html
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أخبار العالم الآن, إيران, الحرس الثوري الإيراني

الحرس الثوري الإيراني: العدو الصهيوني سيلقى ردودا حاسمة على جرائمه

20:33 GMT 09.03.2022
© AFP 2022 / HOقائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، رئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري، قاد فيلق القدس اسماعيل قاآني في استقبال المرشد الإيراني علي خامنئي في طهران
قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، رئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري، قاد فيلق القدس اسماعيل قاآني في استقبال المرشد الإيراني علي خامنئي في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
© AFP 2022 / HO
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قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان شريف، اليوم الأربعاء، إن العدو الصهيوني سيلقى ردودا حاسمة على خلفية اعتدائه الصاروخي الغاشم الذي استهدف ضواحي دمشق.
وذكرت وكالة إرنا، مساء اليوم الأربعاء، أن تصريحات العميد شريف جاءت خلال الاجتماعي المرئي، اليوم، مع مدراء أقسام العلاقات العامة لقوات الحرس الثوري، على خلفية مقتل اثنين من كوادر الحرس إثر الغارة الجوية التي نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على سوريا، أمس الثلاثاء.
الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
إيران تتوعد إسرائيل بعد مقتل اثنين من الحرس الثوري في سوريا..."لن تمر من دون رد"
06:46 GMT
وقال العميد شريف: "إن دم هؤلاء الشهداء المظلومين والأعزاء سيشد من عضد وعزم مجاهدي الأمة الإسلامية، والعدو الصهيوني يعلم بأنه لن يجني شيئا من هذه الجرائم وسيلقى ردودا حاسمة".
وأكد المسوؤل العسكري الإيراني أن عملية إطلاق القمر الصناعي "نور 2" بواسطة القوة الجو - فضائية للحرس الثوري في بلاده، ووضعه بنجاح في المدار على بعد 500 كيلومتر من سطح الأرض، بعد مرور عام واحد فقط على إطلاق القمر "نور 1"، يعد إنجازا كبيرا لبلاده، وهو ما يشكل خطوة كبيرة في سياق تعزيز قدرات إيران الإسلامية على صعيد الفضاء الخارجي، وإجهاض الحظر الدولي الواسع المفروض على بلاده.
وأشار العميد رمضان شريف إلى أن هذه الخطوة الاستراتيجية والإنجاز المرموق يبعث على الفخر والاعتزاز، موضحا أنه أحد بوادر انتصار الشعب الإيراني في الحرب الاقتصادية التي يشنها أعداء الثورة والنظام الإسلامي على بلاده، كما أنها دليل على إرادة الحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية بشأن توجيه ضربات إلكترونية مدمرة إلى أعداء بلاده.
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