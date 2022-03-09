https://arabic.sputniknews.com/20220309/الخارجية-الأوكرانية-تطالب-بإمداد-مفاعل-تشيرنوبل-بالكهرباء-1059677469.html

الخارجية الأوكرانية تطالب بإمداد مفاعل تشيرنوبل بالكهرباء

الخارجية الأوكرانية تطالب بإمداد مفاعل تشيرنوبل بالكهرباء

دعا وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، عشية لقائه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، المجتمع الدولي إلى مطالبة روسيا بوقف إطلاق النار من أجل إعادة الكهرباء في... 09.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-09T13:35+0000

2022-03-09T13:35+0000

2022-03-09T13:35+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

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واعتبر كوليبا أن "الكهرباء انقطعت عن محطة الطاقة النووية نتيجة الأضرار التي لحقت بالشبكة الكهربائية الوحيدة التي تغذي المحطة".وأضاف أنه "يمكن للمولدات الاحتياطية أن تضمن تشغيل محطة الطاقة النووية لمدة 48 ساعة، وبعدها ستتوقف أنظمة التبريد الخاصة بتخزين الوقود النووي المستهلك عن العمل، وسيكون هناك خطر حدوث تسرب إشعاعي".وكتب كوليبا عبر حسابه على تويتر: "أدعو المجتمع الدولي إلى المطالبة فورا بوقف إطلاق النار من روسيا، والسماح لأطقم الإصلاح باستعادة السلطة".وأكد مدير وكالة الطاقة النووية الأوكرانية "إنيرغوأتوميا"، بيتر كوتين، أن "أوكرانيا كانت غنية جدًا باليورانيوم قبل عام 2012".واعترف كوتين أنه "حتى عام 2012 كان هناك يورانيوم عالي التخصيب في أوكرانيا".وأضاف كوتين: "نقلت أوكرانيا جميع المواد النووية، واليورانيوم العالي التخصيب، التي كانت موجودة في السابق في مواقع المؤسسات العلمية التابعة لمعهد خاركوف للفيزياء والتكنولوجيا ومعهد البحوث النووية التابع للأكاديمية الوطنية للعلوم في أوكرانيا، إلى روسيا في مارس/ آذار 2012، تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية".وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الأربعاء، في 9 مارس الجاري، أن "الجيش الروسي حصل على وثائق للحرس الوطني الأوكراني تؤكد استعداد كييف لعملية هجومية في دونباس في مارس".وقال الجنرال: "خلال عملية عسكرية خاصة، تمكن الجنود الروس من الحصول على وثائق سرية لقيادة الحرس الوطني الأوكراني. تؤكد هذه الوثائق استعداد نظام كييف السري لعملية هجومية في دونباس في مارس 2022".

https://arabic.sputniknews.com/20220309/وكالة-الطاقة-النووية-الأوكرانية-أوكرانيا-كانت-غنية-باليورانيوم-قبل-عام-2012-1059675110.html

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