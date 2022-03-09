https://arabic.sputniknews.com/20220309/الخارجية-البريطانية-سنعزز-التحالفات-مع-دول-الخليج-والهند-لعزل-روسيا-أكثر-فأكثر-1059690879.html

الخارجية البريطانية: سنعزز التحالفات مع دول الخليج والهند لعزل روسيا أكثر فأكثر

الخارجية البريطانية: سنعزز التحالفات مع دول الخليج والهند لعزل روسيا أكثر فأكثر

تعهدت رئيس وزارة الخارجية البريطانية، ليز تراس، بتكثيف العمل مع الهند ودول الخليج العربي لزيادة عزلة روسيا. 09.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-09T18:05+0000

2022-03-09T18:05+0000

2022-03-09T18:05+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وأكدت ليز تراس أن الغرب سيعزز التحالفات الاقتصادية مع الخليج والهند فيما يتعلق بالطاقة لعزل روسيا أكثر وأكثر، وسيتقرب من الدول المؤمنة بسيادة الدول والملتزمة بالقوانين والاتفاقيات، في حين شدد نظيرها الأمريكي، أنتوني بلينكن، على أن العقوبات المتخذة قد محت 30 عاما من الإنجازات الروسية، وأن "فرض حكومة دمية في أوكرانيا سيؤدي لمعاناة روسيا وانتشار الفوضى".ومن جانبه، قال بلينكن، إن "بوتين لديه خطة واضحة لترويع أوكرانيا، ولكن ما الهدف في النهاية؟.. إذا أراد بوتين تشكيل حكومة موالية له فالشعب الأوكراني أظهر أنه لن يقبل بذلك، أما فرض حكومة دمية فسيؤدي لمعاناة روسيا وانتشار الفوضى".وأضاف الدبلوماسي الأمريكي: "اقتصاديا، ما اتخذ من إجراءات محى إنجازات روسيا على مدى 30 عاما، ومسألة أن تقرر روسيا الحد من الخسائر فهذا قرار بوتين".

https://arabic.sputniknews.com/20220308/واشنطن-سفراؤنا-يحثون-الدول-على-الانضمام-إلى-العقوبات-ضد-روسيا-1059645352.html

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