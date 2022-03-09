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https://arabic.sputniknews.com/20220309/الخارجية-الروسية-سيتم-تدمير-الجماعات-المسلحة-من-المرتزقة-والمتطوعين-الأجانب-1059667085.html
الخارجية الروسية: سيتم تدمير الجماعات المسلحة من المرتزقة والمتطوعين الأجانب
الخارجية الروسية: سيتم تدمير الجماعات المسلحة من المرتزقة والمتطوعين الأجانب
أكدت الخارجية الروسية أن موسكو ليست مسؤولة عن حياة الأجانب الذين قرروا المشاركة في الأعمال القتالية في أوكرانيا. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T10:49+0000
2022-03-09T10:49+0000
روسيا
الخارجية الروسية
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وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن "موسكو ليست مسؤولة عن حياة المواطنين الأجانب الذين قرروا المشاركة في الأعمال العدائية في أوكرانيا ضد العسكريين الروس".وأوضحت زاخاروفا: "نريد أن نلفت انتباه شركائنا مرة أخرى إلى أننا لسنا مسؤولين عن أرواح مواطني بلدانكم الذين قرروا المشاركة في أنشطة مسلحة غير مشروعة على أراضي أوكرانيا".ونوهت زاخاروفا إلى أن "روسيا امتنعت عن المشاركة في اجتماع محكمة العدل الدولية في لاهاي، الذي دعت إليه أوكرانيا، بسبب السخافة الواضحة لمطالبة كييف، وكذلك لأن موسكو لم تأخذ الوقت الكافي لاتخاذ موقف الرد".وقالت في وقت لاحق: "في ضوء العبثية الواضحة للدعوة الأوكرانية، والنقص الواضح في الوقت المخصص لروسيا لتشكيل موقف رد، وأيضًا لأسباب منها الأمن، تقرر الامتناع عن المشاركة في جلسة المحكمة هذه".وبيّنت زاخاروفا أن "السفارة الروسية في هولندا بعثت برسالةٍ توضح موقفها وتطلب رفع القضية من قائمة المحاكم".
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روسيا, الخارجية الروسية

الخارجية الروسية: سيتم تدمير الجماعات المسلحة من المرتزقة والمتطوعين الأجانب

10:49 GMT 09.03.2022
© Пресс-служба МИД РФ / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
© Пресс-служба МИД РФ
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أكدت الخارجية الروسية أن موسكو ليست مسؤولة عن حياة الأجانب الذين قرروا المشاركة في الأعمال القتالية في أوكرانيا.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن "موسكو ليست مسؤولة عن حياة المواطنين الأجانب الذين قرروا المشاركة في الأعمال العدائية في أوكرانيا ضد العسكريين الروس".
وأوضحت زاخاروفا: "نريد أن نلفت انتباه شركائنا مرة أخرى إلى أننا لسنا مسؤولين عن أرواح مواطني بلدانكم الذين قرروا المشاركة في أنشطة مسلحة غير مشروعة على أراضي أوكرانيا".

"أي نشاط مسلح ضد الجنود الروس سيتم قمعه على الفور، وسيتم تدمير الجماعات المسلحة من المرتزقة والمتطوعين الأجانب".

ماريا زاخاروفا
المتحدثة باسم الخارجية الروسية
ونوهت زاخاروفا إلى أن "روسيا امتنعت عن المشاركة في اجتماع محكمة العدل الدولية في لاهاي، الذي دعت إليه أوكرانيا، بسبب السخافة الواضحة لمطالبة كييف، وكذلك لأن موسكو لم تأخذ الوقت الكافي لاتخاذ موقف الرد".
وقالت في وقت لاحق: "في ضوء العبثية الواضحة للدعوة الأوكرانية، والنقص الواضح في الوقت المخصص لروسيا لتشكيل موقف رد، وأيضًا لأسباب منها الأمن، تقرر الامتناع عن المشاركة في جلسة المحكمة هذه".
وبيّنت زاخاروفا أن "السفارة الروسية في هولندا بعثت برسالةٍ توضح موقفها وتطلب رفع القضية من قائمة المحاكم".
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