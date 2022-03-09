https://arabic.sputniknews.com/20220309/الخارجية-الروسية-عقوبات-الاتحاد-الأوروبي-ضد-روسيا-تتسبب-في-أضرار-جسيمة-لمواطني-الاتحاد---1059648992.html

الخارجية الروسية: عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا تتسبب في أضرار جسيمة لمواطني الاتحاد

الخارجية الروسية: عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا تتسبب في أضرار جسيمة لمواطني الاتحاد

قال ديمتري بيريشيفسكي، مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء، إن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا تسببت في أضرار جسيمة لمواطني الاتحاد... 09.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-09T01:03+0000

2022-03-09T01:03+0000

2022-03-09T01:05+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

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موسكو ـ سبوتنيك. وقال بيريتشيفسكي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "يواصل الاتحاد الأوروبي الدعوة إلى زيادة ضغط العقوبات على روسيا. وتستند سياسة الغرب هذه إلى منطق منفصل تمامًا عن الواقع".وأضاف بيريتشيفسكي إن موسكو أشارت مرارًا إلى أن الإجراءات التقييدية للاتحاد الأوروبي غير شرعية وتقوض أسس القانون الدولي؛ من بين أمور أخرى، فهي تتعارض مع مصالح الاتحاد الأوروبي نفسه.وتابع الدبلوماسي الروسي: "إن العقوبات تؤدي إلى كسر في سلاسل التجارة والإنتاج الحالية وتتسبب في أضرار جسيمة لمواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت نفسه، تؤدي الإجراءات التقييدية إلى نتائج عكسية بشكل خاص في ظروف عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي الناجم عن جائحة كورونا".بدأت روسيا في الساعات الأولى من صباح يوم 24 فبراير/ شباط الجاري، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.في الوقت نفسه، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.

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