https://arabic.sputniknews.com/20220309/الخارجية-الروسية-موسكو-لا-تعتزم-التخلي-عن-موقعها-كمورد-موثوق-للغاز-إلى-السوق-الأوروبية-1059653498.html
الخارجية الروسية: موسكو لا تعتزم التخلي عن موقعها كمورد موثوق للغاز إلى السوق الأوروبية
الخارجية الروسية: موسكو لا تعتزم التخلي عن موقعها كمورد موثوق للغاز إلى السوق الأوروبية
أعلن مدير دائرة التعاون الاقتصادي في وزارة الخارجية الروسية، دميتري بيريتشيفسكي، اليوم الأربعاء، أن موسكو لا تعتزم التخلي عن موقعها كمورد موثوق للغاز إلى... 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T07:21+0000
2022-03-09T07:21+0000
2022-03-09T07:21+0000
روسيا
اقتصاد
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موسكو - سبوتنيك. وقال الدبلوماسي الروسي: "بالنسبة لقطاع الغاز، فإن روسيا لا تعتزم التخلي عن موقعها كمورد موثوق للغاز إلى السوق الأوروبية. تواصل الشركات الروسية تنفيذ التزاماتها التعاقدية بالنسبة للتوريد والعبور أيضا".هذا ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، مرسوما بشأن تطبيق تدابير اقتصادية خاصة في مجال النشاط الاقتصادي الأجنبي من أجل ضمان أمن روسيا.وأوعز الرئيس بضمان حظر تصدير المنتجات والمواد الخام خارج روسيا الاتحادية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول، والتي ستحدد القائمة من قبل الحكومة.هذا وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، حظر واردات النفط والغاز الروسية، قائلا إن قرار حظر استيراد النفط والغاز الروسي يحظى بدعم الولايات المتحدة بأكملها.
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روسيا, اقتصاد
الخارجية الروسية: موسكو لا تعتزم التخلي عن موقعها كمورد موثوق للغاز إلى السوق الأوروبية
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أعلن مدير دائرة التعاون الاقتصادي في وزارة الخارجية الروسية، دميتري بيريتشيفسكي، اليوم الأربعاء، أن موسكو لا تعتزم التخلي عن موقعها كمورد موثوق للغاز إلى أوروبا.
موسكو - سبوتنيك. وقال الدبلوماسي الروسي: "بالنسبة لقطاع الغاز، فإن روسيا لا تعتزم التخلي عن موقعها كمورد موثوق للغاز إلى السوق الأوروبية. تواصل الشركات الروسية تنفيذ التزاماتها التعاقدية بالنسبة للتوريد والعبور أيضا".
هذا ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، مرسوما بشأن تطبيق
تدابير اقتصادية خاصة في مجال النشاط الاقتصادي الأجنبي من أجل ضمان أمن روسيا.
وأوعز بوتين بضمان حظر تصدير واستيراد المنتجات والمواد الخام إلى روسيا في عام 2022 وفقا للقوائم التي يحددها مجلس الوزراء. وأكد بوتين أن الحظر المفروض على التصدير والاستيراد إلى روسيا لن يؤثر على المنتجات والمواد الخام التي ينقلها المواطنون لاحتياجاتهم الشخصية.
وأوعز الرئيس بضمان حظر تصدير المنتجات والمواد الخام خارج روسيا الاتحادية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول، والتي ستحدد القائمة من قبل الحكومة.
هذا وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، حظر واردات النفط والغاز الروسية، قائلا إن قرار حظر استيراد النفط والغاز الروسي يحظى بدعم الولايات المتحدة بأكملها.