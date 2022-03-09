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https://arabic.sputniknews.com/20220309/الدفاع-الروسية-القوميون-الأوكرانيون-يهاجمون-منشآت-توفر-الطاقة-لمحطة-تشيرنوبيل-1059690113.html
الدفاع الروسية: القوميون الأوكرانيون يهاجمون منشآت توفر الطاقة لمحطة "تشيرنوبيل"
الدفاع الروسية: القوميون الأوكرانيون يهاجمون منشآت توفر الطاقة لمحطة "تشيرنوبيل"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوميين الأوكرانيين ارتكبوا استفزازا خطيرا للغاية من خلال قصف المنشآت، التي توفر إمدادات الطاقة لمحطة "تشيرنوبيل" للطاقة... 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T17:32+0000
2022-03-09T17:32+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
عمليات عسكرية
روسيا
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وقال نائب وزير الدفاع الروسي نيكولاي بانكوف، في إفادة صحفية: "أنوه مع الأسف الشديد إلى أن القوميين الأوكرانيين قاموا باستفزاز جديد، وهو محفوف بمخاطر كبيرة، حيث هاجموا المحطة الفرعية وخطوط الطاقة، التي تغذي محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية. واتخذ المتخصصون الروس تدابير فورية للتحول إلى مصادر الطاقة الاحتياطية لمولدات الديزل".وأضاف بانكوف: "في الوقت الحالي، يمتنع الجانب الأوكراني من تنظيم أي أعمال إصلاح وترميم.. وهذا يؤكد مرة أخرى الطبيعة الاستفزازية المطلقة لأفعال القوميين".ويواصل الجيش الروسي، منذ 24 من فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220309/وزير-الإعلام-الشيشاني-ينفي-أنباء-مقتل-رئيس-الحرس-الوطني-للبلاد-في-أوكرانيا-فيديو-1059686046.html
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أخبار أوكرانيا, عمليات عسكرية, روسيا

الدفاع الروسية: القوميون الأوكرانيون يهاجمون منشآت توفر الطاقة لمحطة "تشيرنوبيل"

17:32 GMT 09.03.2022
© AFP 2022 / Genya Savilovكارثة محطة تشيرنوبل النووية
كارثة محطة تشيرنوبل النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
© AFP 2022 / Genya Savilov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوميين الأوكرانيين ارتكبوا استفزازا خطيرا للغاية من خلال قصف المنشآت، التي توفر إمدادات الطاقة لمحطة "تشيرنوبيل" للطاقة النووية.
وقال نائب وزير الدفاع الروسي نيكولاي بانكوف، في إفادة صحفية: "أنوه مع الأسف الشديد إلى أن القوميين الأوكرانيين قاموا باستفزاز جديد، وهو محفوف بمخاطر كبيرة، حيث هاجموا المحطة الفرعية وخطوط الطاقة، التي تغذي محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية. واتخذ المتخصصون الروس تدابير فورية للتحول إلى مصادر الطاقة الاحتياطية لمولدات الديزل".
وأضاف بانكوف: "في الوقت الحالي، يمتنع الجانب الأوكراني من تنظيم أي أعمال إصلاح وترميم.. وهذا يؤكد مرة أخرى الطبيعة الاستفزازية المطلقة لأفعال القوميين".
بطولة الشيشان المفتوحة للرماية التكتيكية في نسختها الثامنة بين وحدات القوات العسكرية الشيشانية في مدينة غوديرميس، الشيشان 28 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
وزير الإعلام الشيشاني ينفي أنباء مقتل رئيس الحرس الوطني للبلاد في أوكرانيا... فيديو
16:08 GMT
ويواصل الجيش الروسي، منذ 24 من فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:36 GMT
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