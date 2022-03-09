الدفاع الروسية: تعطيل 90% من المطارات العسكرية الأوكرانية
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورمروحيات هجومية من طراز كا-52 تابعة للقوات الجوية-الفضائية الروسية قبل القيام بمهمة قتالية خلال عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، 28 فبراير 2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry/
أعلن المتحدث باسم الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، إن 90% من المطارات العسكرية الأوكرانية، حيث كان يتمركز الجزء الرئيسي من الطيران العسكري، توقفت عن العمل.
وقال في إحاطة اعلامية: "90% من المطارات العسكرية الأوكرانية، حيث كان يتمركز الجزء الرئيسي من الطيران العسكري، قد توقفت عن العمل"، مضيفا: "في بداية العملية الخاصة، كان لدى القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 250 طائرة مقاتلة ومروحية صالحة للخدمة. ودمرت القوات الجوية الروسية 89 طائرة مقاتلة و57 مروحية".
وأضاف: "في يوم 9 مارس دمرت طائرات قاذفة وهجومية تابعة لقوات الفضاء الروسية 49 منشأة عسكرية، وهي: موقعان قيادة، و6 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، و4 مستودعات للذخيرة والوقود، و37 منطقة تتركز فيها الأسلحة والمعدات العسكرية".
وأضاف: "في يوم 9 مارس دمرت طائرات قاذفة وهجومية تابعة لقوات الفضاء الروسية 49 منشأة عسكرية، وهي: موقعان قيادة، و6 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، و4 مستودعات للذخيرة والوقود، و37 منطقة تتركز فيها الأسلحة والمعدات العسكرية".
وتابع: "في المجموع، تم تدمير 2786 منشأة بنية تحتية عسكرية في أوكرانيا خلال العملية، حسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية. ومن بينها 953 دبابة وعربة قتال مصفحة أخرى، و101 بطارية صواريخ، و351 مدفعية ميدانية وهاون، و718 وحدة من الآليات العسكرية الخاصة، و93 مركبة جوية دون طيار. بحلول بداية العملية الخاصة، كان لدى القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 250 طائرة مقاتلة وطائرة هليكوبتر صالحة للخدمة. دمرت القوات الجوية الروسية 89 طائرة مقاتلة و57 مروحية في البر والجو".
وقال: "بعد تدمير 81 موقعًا لرادار الدفاع الجوي الأوكراني، فإن نظام الدفاع الجوي الأوكراني حاليا غير قادر على صد الطيران الروسي".
وتابع: "تحاول القوات الأوكرانية تعويض نقص المعلومات حول الوضع الجوي من خلال الحصول على بيانات من مركز قيادة القوات الجوية في فينيتسا من طائرات E-3A التابعة لنظام أواكس-االتابع لناتو. وتعمل هذه الطائرات على مدار الساعة في المجال الجوي لبولندا".
وتابع: "تحاول القوات الأوكرانية تعويض نقص المعلومات حول الوضع الجوي من خلال الحصول على بيانات من مركز قيادة القوات الجوية في فينيتسا من طائرات E-3A التابعة لنظام أواكس-االتابع لناتو. وتعمل هذه الطائرات على مدار الساعة في المجال الجوي لبولندا".
وفي السياق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من القوات المسلحة الروسية سيطرت على بلدات كراسنايا بوليانا وستيبنوي، وسيطرت مجموعة قوات لوغانسك، على بلدات توشكوفكا وغراتشيفو. وبتقدم بلغ 2 كيلومتر، ووحدات دونيتسك تقدمت 4 كيلومترات واستولت على بلدات سيغنالنو وترامشوك ويلينوف وترودوفوي.