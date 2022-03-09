https://arabic.sputniknews.com/20220309/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-أهم-مجريات-اليوم-14-من-العملية-الخاصة-في-أوكرانيا-1059687530.html
الدفاع الروسية تكشف عن أهم مجريات اليوم الـ14 من العملية الخاصة في أوكرانيا
الدفاع الروسية تكشف عن أهم مجريات اليوم الـ14 من العملية الخاصة في أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن أهم الأحداث المسجلة في اليوم 14 من العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T16:37+0000
2022-03-09T16:37+0000
2022-03-09T16:37+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
عمليات عسكرية
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وافق الجانب الأوكراني على ثلاثة مسارات إنسانية فقط من أصل عشرة اقترحتها روسيا في 9 آذار/ مارس؛تحافظ القوات المسلحة الروسية على نظام وقف إطلاق النار بشأن عشرة ممرات إنسانية أنشأتها روسيا وثلاثة مقترحة من أوكرانيا؛وافقت روسيا على ثلاث طرق إنسانية إضافية من إنرجودار وفولنوفاخا وإيزيوم التي اقترحها الجانب الأوكراني؛لم يتخذ الجانب الأوكراني إجراءات لإعداد قوافل المساعدات الإنسانية ولم يتم إخطار السكان المدنيين والأجانب بشأن الممرات؛يواصل المتطرفون في أوكرانيا احتجاز أكثر من 4.5 مليون مدني وما يقرب من ألفي أجنبي ممن يرغبون في الإجلاء؛منذ الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت موسكو، كانت هناك إعادة تجميع مكثفة للقوات المسلحة الأوكرانية، وزيادة في القوات والوسائل؛قامت روسيا، دون مشاركة أوكرانيا، بإجلاء أكثر من 179 ألف مدني، بينهم أكثر من 45 ألف طفل، منذ بداية العملية الخاصة. طلب أكثر من مليوني شخص إجلاء ما يقرب من ألفي مبنى سكني في أوكرانيا إلى روسيا؛إن عملية فتح ممرات إنسانية وتنفيذ إجلاء مدنيين لم تسفر عن نتائج بسبب عدم التزام سلطات كييف بذلك.
https://arabic.sputniknews.com/20220309/الخارجية-الروسية-أوكرانيا-وأمريكا-تنتهكان-اتفاقية-الأسلحة-البيولوجية-1059663319.html
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عمليات عسكرية
الدفاع الروسية تكشف عن أهم مجريات اليوم الـ14 من العملية الخاصة في أوكرانيا
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن أهم الأحداث المسجلة في اليوم 14 من العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وافق الجانب الأوكراني على ثلاثة مسارات إنسانية فقط من أصل عشرة اقترحتها روسيا في 9 آذار/ مارس؛
تحافظ القوات المسلحة الروسية على نظام وقف إطلاق النار بشأن عشرة ممرات إنسانية أنشأتها روسيا وثلاثة مقترحة من أوكرانيا؛
وافقت روسيا على ثلاث طرق إنسانية إضافية من إنرجودار وفولنوفاخا وإيزيوم التي اقترحها الجانب الأوكراني؛
لم يتخذ الجانب الأوكراني إجراءات لإعداد قوافل المساعدات الإنسانية ولم يتم إخطار السكان المدنيين والأجانب بشأن الممرات؛
يواصل المتطرفون في أوكرانيا احتجاز أكثر من 4.5 مليون مدني وما يقرب من ألفي أجنبي ممن يرغبون في الإجلاء؛
منذ الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت موسكو، كانت هناك إعادة تجميع مكثفة للقوات المسلحة الأوكرانية، وزيادة في القوات والوسائل؛
قامت روسيا، دون مشاركة أوكرانيا، بإجلاء أكثر من 179 ألف مدني، بينهم أكثر من 45 ألف طفل، منذ بداية العملية الخاصة. طلب أكثر من مليوني شخص إجلاء ما يقرب من ألفي مبنى سكني في أوكرانيا إلى روسيا؛
إن عملية فتح ممرات إنسانية وتنفيذ إجلاء مدنيين لم تسفر عن نتائج بسبب عدم التزام سلطات كييف بذلك.