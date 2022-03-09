https://arabic.sputniknews.com/20220309/الرئيس-الأوكراني-يوقع-قانونا-بشأن-تشديد-المسؤولية-عن-الخيانة-العظمى--1059676617.html
الرئيس الأوكراني يوقع قانونا بشأن تشديد المسؤولية عن الخيانة العظمى
الرئيس الأوكراني يوقع قانونا بشأن تشديد المسؤولية عن الخيانة العظمى
وقّع فلاديمير زيلينسكي قانونا بشأن تشديد المسؤولية عن الخيانة العظمى، والذي ينص على عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T13:21+0000
2022-03-09T13:21+0000
2022-03-09T13:21+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
عمليات عسكرية
الخيانة العظمى
عقوبات أمريكية ضد روسيا
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وأفاد بيان منشور على موقع البرلمان الأوكراني على الإنترنت، اليوم الأربعاء: "وقع فلاديمير زيلينسكي ... قانون أوكرانيا" بشأن التعديلات على القانون الجنائي لأوكرانيا فيما يتعلق بتعزيز المسؤولية عن الجرائم ضد أسس الأمن القومي لأوكرانيا بموجب الأحكام العرفية".وأوضح البيان أن القانون ينص على تشديد المسئولية عن الخيانة والتخريب حتى السجن المؤبد مع مصادرة الممتلكات.يذكر أنه في السابق، كانت العقوبة على الخيانة بالسجن لمدة تصل إلى 12 عاما.وكشفت وسائل إعلام أوكرانية، يوم السبت، عن مقتل واحد من أعضاء وفد المفاوضات الأوكراني الذي حضر الجولة الأولى من المفاوضات مع روسيا في مدينة غوميل البيلاروسية.وذكر الإعلام الأوكراني نقلا عن نائب في البرلمان الأوكراني "الراد" أن جهاز أمني أوكراني قام باعتقال العضو في الفريق المفاوض الأوكراني دينيس كيرييف وقتله بعد ذلك.ولم تعلق الرئاسة الأوكرانية على الأخبار المنشورة بشأن مقتل أحد مفاوضيها.وأجرى الوفدان الروسي والأوكراني الجولة الثانية من المفاوضات التي تستضيفها بيلاروسيا في يوم 3 مارس/آذار. وتوصل الطرفان إلى تفاهم بشأن توفير الممرات الآمنة لإجلاء المدنيين وإيصال الغذاء والدواء.
https://arabic.sputniknews.com/20220305/إعلام-مقتل-أحد-أعضاء-الوفد-الأوكراني-لجولة-المفاوضات-الأولى-مع-روسيا-1059483946.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, عمليات عسكرية, الخيانة العظمى, عقوبات أمريكية ضد روسيا
الرئيس الأوكراني يوقع قانونا بشأن تشديد المسؤولية عن الخيانة العظمى
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وقّع فلاديمير زيلينسكي قانونا بشأن تشديد المسؤولية عن الخيانة العظمى، والذي ينص على عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة.
وأفاد بيان منشور على موقع البرلمان الأوكراني على الإنترنت، اليوم الأربعاء: "وقع فلاديمير زيلينسكي ... قانون أوكرانيا" بشأن التعديلات على القانون الجنائي لأوكرانيا فيما يتعلق بتعزيز المسؤولية عن الجرائم ضد أسس الأمن القومي لأوكرانيا بموجب الأحكام العرفية".
وأوضح البيان أن القانون ينص على تشديد المسئولية عن الخيانة والتخريب حتى السجن المؤبد مع مصادرة الممتلكات.
يذكر أنه في السابق، كانت العقوبة على الخيانة بالسجن لمدة تصل إلى 12 عاما.
وكشفت وسائل إعلام أوكرانية، يوم السبت، عن مقتل واحد من أعضاء وفد المفاوضات الأوكراني الذي حضر الجولة الأولى من المفاوضات مع روسيا في مدينة غوميل البيلاروسية.
وذكر الإعلام الأوكراني نقلا عن نائب في البرلمان الأوكراني "الراد" أن جهاز أمني أوكراني قام باعتقال العضو في الفريق المفاوض الأوكراني دينيس كيرييف وقتله بعد ذلك.
ولم تعلق الرئاسة الأوكرانية على الأخبار المنشورة بشأن مقتل أحد مفاوضيها.
وأجرى الوفدان الروسي والأوكراني الجولة الثانية من المفاوضات التي تستضيفها بيلاروسيا في يوم 3 مارس/آذار. وتوصل الطرفان إلى تفاهم بشأن توفير الممرات الآمنة لإجلاء المدنيين وإيصال الغذاء والدواء.