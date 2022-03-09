https://arabic.sputniknews.com/20220309/الرئيس-الإسرائيلي-يبدأ-زيارة-تاريخية-إلى-تركيا-1059663197.html
الرئيس الإسرائيلي يبدأ زيارة تاريخية إلى تركيا
الرئيس الإسرائيلي يبدأ زيارة تاريخية إلى تركيا
يبدأ الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ وزوجته ميخال، زيارة رسمية اليوم الأربعاء، إلى تركيا تلبية لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T09:48+0000
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القدس- سبوتنيك. وتكتسب زيارة هرتسوغ إلى تركيا أهمية كونها الأولى لمسؤول إسرائيلي رفيع المستوى منذ عام 2000، حيث سيضع الرئيس هرتسوغ إكليلا من الزهور على ضريح مؤسس تركيا الحديثة مصطفى أتاتورك، من ثم سيجري له استقبال رسمي في قصر الرئاسة التركية في أنقرة، وبعد ذلك سيعقد هرتسوغ اجتماعا على انفراد مع الرئيس أردوغان، ومن ثم اجتماعا ثنائيا بمشاركة كلا الوفدين.وبعد محادثات مع الرئيس التركي، تهدف إلى توطيد عملية تطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل، سيقلع الرئيس الإسرائيلي ليلا إلى إسطنبول، حيث سيلتقي غدا الخميس بممثلين عن الجالية اليهودية التركية في كنيس "نيفي شالوم" في إسطنبول، قبل العودة إلى إسرائيل.وفي 22 من الشهر الماضي، أعرب أردوغان عن اهتمامه بزيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ المرتقبة إلى تركيا.وقال الرئيس التركي وقتها: "الخطوة التي سيتم اتخاذها في العلاقات التركية الإسرائيلية خلال هذه الزيارة ستنعكس على أبعاد أخرى لاحقا".ويقول محللون في إسرائيل إن زيارة هرتسوغ هي جزء من تطور إيجابي وترمز إلى بداية عهد جديد في العلاقات الإسرائيلية التركية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تركيا اليوم
الرئيس الإسرائيلي يبدأ زيارة تاريخية إلى تركيا
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يبدأ الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ وزوجته ميخال، زيارة رسمية اليوم الأربعاء، إلى تركيا تلبية لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
القدس- سبوتنيك. وتكتسب زيارة هرتسوغ إلى تركيا أهمية كونها الأولى لمسؤول إسرائيلي رفيع المستوى منذ عام 2000، حيث سيضع الرئيس هرتسوغ إكليلا من الزهور على ضريح مؤسس تركيا الحديثة مصطفى أتاتورك، من ثم سيجري له استقبال رسمي في قصر الرئاسة التركية في أنقرة، وبعد ذلك سيعقد هرتسوغ اجتماعا على انفراد مع الرئيس أردوغان، ومن ثم اجتماعا ثنائيا بمشاركة كلا الوفدين.
وبعد محادثات مع الرئيس التركي، تهدف إلى توطيد عملية تطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل
، سيقلع الرئيس الإسرائيلي ليلا إلى إسطنبول، حيث سيلتقي غدا الخميس بممثلين عن الجالية اليهودية التركية في كنيس "نيفي شالوم" في إسطنبول، قبل العودة إلى إسرائيل.
وفي 22 من الشهر الماضي، أعرب أردوغان
عن اهتمامه بزيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ المرتقبة إلى تركيا.
وقال الرئيس التركي وقتها: "الخطوة التي سيتم اتخاذها في العلاقات التركية الإسرائيلية خلال هذه الزيارة ستنعكس على أبعاد أخرى لاحقا".
ويقول محللون في إسرائيل إن زيارة هرتسوغ هي جزء من تطور إيجابي وترمز إلى بداية عهد جديد في العلاقات الإسرائيلية التركية.