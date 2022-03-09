https://arabic.sputniknews.com/20220309/الرئيس-البرازيلي-بوتين-أقوى-زعيم-في-العالم-1059656713.html
الرئيس البرازيلي: بوتين أقوى زعيم في العالم
الرئيس البرازيلي: بوتين أقوى زعيم في العالم
وصف الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه أقوى زعيم في العالم. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T08:14+0000
2022-03-09T08:14+0000
2022-03-09T08:14+0000
روسيا
البرازيل
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ذكرت صحيفة "استادو دي ميناس" أن بولسونارو قال، في الإشارة إلى الرئيس الروسي بوتين: "التقيت قبل عدة أسابيع أحد أقوى زعماء العالم".وأضاف، في الإشارة إلى أوكرانيا، أن "أحد أقوى زعماء العالم الذي تحدثتُ إليه حوالي ثلاث ساعات يواجه اليوم نزاعا مع البلد المجاور".وكان الرئيس البرازيلي قد وصف الرئيس الأوكراني زيلينسكي بأنه ممثل كوميدي. وقال بولسونارو في المؤتمر الصحفي إن مصير الشعب الأوكراني يقرره ممثل كوميدي تم انتخابه رئيسا للجمهورية.وبدأت روسيا العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022 لحماية الناس من ممارسات نظام الحكم الأوكراني الذي يرتكب الإبادة الجماعية ضدهم على مدى ثمانية أعوام وفقا لما قاله بوتين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, البرازيل
الرئيس البرازيلي: بوتين أقوى زعيم في العالم
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وصف الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه أقوى زعيم في العالم.
ذكرت صحيفة "استادو دي ميناس"
أن بولسونارو قال، في الإشارة إلى الرئيس الروسي بوتين: "التقيت قبل عدة أسابيع أحد أقوى زعماء العالم".
وأضاف، في الإشارة إلى أوكرانيا، أن "أحد أقوى زعماء العالم الذي تحدثتُ إليه حوالي ثلاث ساعات يواجه اليوم نزاعا مع البلد المجاور".
وكان الرئيس البرازيلي قد وصف الرئيس الأوكراني زيلينسكي بأنه ممثل كوميدي. وقال بولسونارو في المؤتمر الصحفي إن مصير الشعب الأوكراني يقرره ممثل كوميدي تم انتخابه رئيسا للجمهورية.
وبدأت روسيا العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022 لحماية الناس من ممارسات نظام الحكم الأوكراني الذي يرتكب الإبادة الجماعية ضدهم على مدى ثمانية أعوام وفقا لما قاله بوتين.