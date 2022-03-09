https://arabic.sputniknews.com/20220309/الرئيس-التونسي-الأسبق-الإنتربول-أبلغني-أنني-لست-محل-أي-إشعار--1059695881.html
الرئيس التونسي الأسبق: الإنتربول أبلغني أنني لست محل أي إشعار
الرئيس التونسي الأسبق: الإنتربول أبلغني أنني لست محل أي إشعار
أعلن الرئيس التونسي الأسبق محمد منصف المرزوقي، أن الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول" أبلغته أنه ليس محل "إشعار أو نشر". 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T21:22+0000
2022-03-09T21:22+0000
2022-03-09T21:23+0000
أخبار تونس اليوم
المرزوقي
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جاء هذا في بيان نشرته اليوم الأربعاء صفحة المرزوقي الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وقال البيان الصادر عن الرئيس التونسي الأسبق: "الإنتربول يعلم المرزوقي أنه ليس موضوع أي إشعار أو نشر من قبل المنظمة الدولية".واعتبر البيان أن هذا الأمر يعني أن بطاقة الجلب الدولية التي "تم الإعلان عن إصدارها من طرف قاض بتعليمات من وزيرة العدل وتحريض من قيس سعيد (الرئيس التونسي) نفسه لم يتم أخذها بعين الاعتبار".وقال إن هذا "يشكل ضربة لمصداقية القضاء الخاضع للتعليمات ومن ورائه الجهات التي أسدت الأوامر، وتأكيداً أن محاولات التشويه والتلبيس التي مارسها ساكن قرطاج ووزيرته المكلفة بإدارة القضاء تجاه الرئيس المرزوقي لم تمر".وكانت محكمة تونسية أصدرت مذكرة اعتقال دولية في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق المرزوقي، المقيم خارج البلاد، على إثر تصريحات له بشأن إفشال عقد القمة الفرنكوفونية في تونس.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, المرزوقي
الرئيس التونسي الأسبق: الإنتربول أبلغني أنني لست محل أي إشعار
21:22 GMT 09.03.2022 (تم التحديث: 21:23 GMT 09.03.2022) تابعنا عبر
أعلن الرئيس التونسي الأسبق محمد منصف المرزوقي، أن الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول" أبلغته أنه ليس محل "إشعار أو نشر".
جاء هذا في بيان نشرته اليوم الأربعاء صفحة المرزوقي الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وقال البيان الصادر عن الرئيس التونسي الأسبق
: "الإنتربول يعلم المرزوقي أنه ليس موضوع أي إشعار أو نشر من قبل المنظمة الدولية".
واعتبر البيان أن هذا الأمر يعني أن بطاقة الجلب الدولية التي "تم الإعلان عن إصدارها من طرف قاض بتعليمات من وزيرة العدل وتحريض من قيس سعيد (الرئيس التونسي) نفسه لم يتم أخذها بعين الاعتبار".
وقال إن هذا "يشكل ضربة لمصداقية القضاء الخاضع للتعليمات ومن ورائه الجهات التي أسدت الأوامر، وتأكيداً أن محاولات التشويه والتلبيس التي مارسها ساكن قرطاج ووزيرته المكلفة بإدارة القضاء تجاه الرئيس المرزوقي لم تمر".
وكانت محكمة تونسية أصدرت مذكرة اعتقال دولية في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق المرزوقي، المقيم خارج البلاد، على إثر تصريحات له بشأن إفشال عقد القمة الفرنكوفونية في تونس.