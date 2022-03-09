https://arabic.sputniknews.com/20220309/السعودية-تعتمد-زيادة-سعر-شراء-القمح-المحلي-1059653057.html

السعودية تعتمد زيادة سعر شراء القمح المحلي

السعودية تعتمد زيادة سعر شراء القمح المحلي

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، الموافقة على "زيادة سعر شراء القمح المحلي للموسم الحالي". 09.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-09T06:56+0000

2022-03-09T06:56+0000

2022-03-09T06:56+0000

أخبار السعودية اليوم

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وذكرت المؤسسة العامة للحبوب، المشتري الحكومي للقمح في السعودية، في بيان لها، أنها "وافقت على زيادة سعر شراء القمح المحلي للموسم الحالي ليصل إلى 1700 ريال (453.14 دولار) للطن".وأوضحت المؤسسة، أن "هذه الزيادة تعتبر الثانية لهذا الموسم وذلك في ظل المراجعة الدورية التي تجريها لمتابعة تطورات الأسواق الدولية للقمح".وسجلت أسعار القمح العالمية في الأيام القليلة الماضية أعلى مستوياتها على الإطلاق، تماما مثل الكثير من السلع الأساسية التي تتعرض للضغوط التضخمية الواسعة بما في ذلك آثار الأزمة الأوكرانية.نظرا لحقيقة أن روسيا وأوكرانيا معا تشكلان أقل قليلا من ثلث إمدادات العالم من القمح، اندفعت أسعار العقود الآجلة المتداولة في بورصة شيكاغو، والتي تعد مقياسا دوليا، إلى 13.40 دولار للبوشل، وبلغت الأسعار في بورصة باريس 406 يورو للطن، وكلاهما مستوى قياسي.وفي الوقت الذي يعمل فيه الغرب على إطالة أمد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، يخشى كثيرون أن يؤدي ذلك إلى تعطيل إمدادات العالم من السلعة الاستراتيجية، خاصة في ظل الهجمة الغربية المكثفة على روسيا باستخدام سلاح العقوبات.ارتفاع الأسعار أثار بدوره قلقا من تفاقم الضغوط التضخمية التي زادت بالفعل مع بدء العالم في تجاوز الوباء، ومع ذلك، فإن تعرض الدول لهذه الضغوط قد يكون متفاوتا بالنظر إلى مكانتها في خريطة الإمدادات.

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أخبار السعودية اليوم