https://arabic.sputniknews.com/20220309/السيسي-في-يوم-الشهيد-قصص-الشهداء-تمثل-كنزا-من-الوفاء-1059665571.html
السيسي في يوم الشهيد: قصص الشهداء تمثل كنزا من الوفاء
السيسي في يوم الشهيد: قصص الشهداء تمثل كنزا من الوفاء
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن القصص الحقيقية لكل شهيد هي عبارة عن كنز من الوفاء والإنسانية، وذلك بمناسبة احتفال مصر بيوم الشهيد الذي يوافق الـ 9 من... 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T10:37+0000
2022-03-09T10:37+0000
2022-03-09T10:37+0000
العالم العربي
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وذكرت قنوات مصرية أن تصريحات السيسي جاءت خلال مشاركته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.وأكد الرئيس المصري أن أسر الشهداء دفعت ثمنا غاليا في تقديم أبنائها فداء للوطن، مضيفا: "يجب أن نحافظ على ما قدمه خيرة شباب مصر من أجل وطنهم".يذكر أن يوم الشهيد يوافق الـ 9 من مارس/ أذار من كل عام لإحياء ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب الجيش المصري، الذي استشهد على جبهة القتال في قناة السويس عام 1969 في حرب الاستنزاف بين مصر وإسرائيل.
https://arabic.sputniknews.com/20200309/عبد-المنعم-رياض-مقاتل-من-ذهب-أعاد-بناء-الجيش-المصري-واستشهد-وسط-جنوده-1044812685.html
https://arabic.sputniknews.com/20210226/مقارنة-بين-الجيشين-المصري-والإسرائيلي-في-2021-1048222726.html
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العالم العربي, أخبار مصر الآن
السيسي في يوم الشهيد: قصص الشهداء تمثل كنزا من الوفاء
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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن القصص الحقيقية لكل شهيد هي عبارة عن كنز من الوفاء والإنسانية، وذلك بمناسبة احتفال مصر بيوم الشهيد الذي يوافق الـ 9 من مارس/ آذار من كل عام.
وذكرت قنوات مصرية أن تصريحات السيسي
جاءت خلال مشاركته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.
وأكد الرئيس المصري أن أسر الشهداء
دفعت ثمنا غاليا في تقديم أبنائها فداء للوطن، مضيفا: "يجب أن نحافظ على ما قدمه خيرة شباب مصر من أجل وطنهم".
يذكر أن يوم الشهيد يوافق الـ 9 من مارس/ أذار من كل عام لإحياء ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض
، رئيس أركان حرب الجيش المصري، الذي استشهد على جبهة القتال في قناة السويس عام 1969 في حرب الاستنزاف بين مصر وإسرائيل.
26 فبراير 2021, 16:45 GMT