عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220309/السيسي-في-يوم-الشهيد-قصص-الشهداء-تمثل-كنزا-من-الوفاء-1059665571.html
السيسي في يوم الشهيد: قصص الشهداء تمثل كنزا من الوفاء
السيسي في يوم الشهيد: قصص الشهداء تمثل كنزا من الوفاء
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن القصص الحقيقية لكل شهيد هي عبارة عن كنز من الوفاء والإنسانية، وذلك بمناسبة احتفال مصر بيوم الشهيد الذي يوافق الـ 9 من... 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T10:37+0000
2022-03-09T10:37+0000
العالم العربي
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1055176009_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1d028b25c645d50b8ec30d7f19aa0de9.jpg
وذكرت قنوات مصرية أن تصريحات السيسي جاءت خلال مشاركته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.وأكد الرئيس المصري أن أسر الشهداء دفعت ثمنا غاليا في تقديم أبنائها فداء للوطن، مضيفا: "يجب أن نحافظ على ما قدمه خيرة شباب مصر من أجل وطنهم".يذكر أن يوم الشهيد يوافق الـ 9 من مارس/ أذار من كل عام لإحياء ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب الجيش المصري، الذي استشهد على جبهة القتال في قناة السويس عام 1969 في حرب الاستنزاف بين مصر وإسرائيل.
https://arabic.sputniknews.com/20200309/عبد-المنعم-رياض-مقاتل-من-ذهب-أعاد-بناء-الجيش-المصري-واستشهد-وسط-جنوده-1044812685.html
https://arabic.sputniknews.com/20210226/مقارنة-بين-الجيشين-المصري-والإسرائيلي-في-2021-1048222726.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1055176009_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_44efc38d9815f4badd5dd30f80fa079a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار مصر الآن

السيسي في يوم الشهيد: قصص الشهداء تمثل كنزا من الوفاء

10:37 GMT 09.03.2022
© AFP 2022 / ARIS MESSINISالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
© AFP 2022 / ARIS MESSINIS
تابعنا عبرGoogle news
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن القصص الحقيقية لكل شهيد هي عبارة عن كنز من الوفاء والإنسانية، وذلك بمناسبة احتفال مصر بيوم الشهيد الذي يوافق الـ 9 من مارس/ آذار من كل عام.
وذكرت قنوات مصرية أن تصريحات السيسي جاءت خلال مشاركته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.
الفريق عبد المنعم رياض - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2020
عبد المنعم رياض... "مقاتل من ذهب" أعاد بناء الجيش المصري واستشهد وسط جنوده
9 مارس 2020, 13:40 GMT
وأكد الرئيس المصري أن أسر الشهداء دفعت ثمنا غاليا في تقديم أبنائها فداء للوطن، مضيفا: "يجب أن نحافظ على ما قدمه خيرة شباب مصر من أجل وطنهم".
يذكر أن يوم الشهيد يوافق الـ 9 من مارس/ أذار من كل عام لإحياء ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب الجيش المصري، الذي استشهد على جبهة القتال في قناة السويس عام 1969 في حرب الاستنزاف بين مصر وإسرائيل.
مقارنة بين الجيشين المصري والإسرائيلي في 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2021
مقارنة بين الجيشين المصري والإسرائيلي في 2021
26 فبراير 2021, 16:45 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала