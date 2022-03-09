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https://arabic.sputniknews.com/20220309/السيسي-يبكي-على-الهواء-فيديو-1059667716.html
السيسي يبكي على الهواء... فيديو
السيسي يبكي على الهواء... فيديو
بكى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، خلال عرض فيلم تسجيلي، عن تضحيات جنود الجيش المصري ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ 35 للقوات المسلحة... 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T11:02+0000
2022-03-09T11:02+0000
أخبار مصر الآن
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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وحسب وسائل إعلام مصرية، "تضمنت المشاهد قصة عن تضحيات الجنود، حيث عرض فيلم قصير عن جندي توفي في اليوم نفسه الذي ولد فيه طفله الصغير، حيث قام الطفل بعد ذلك باستكمال مسيرة والده الذي توفي أثناء محاربة الإرهاب".وتحتفل مصر والقوات المسلحة، في الـ9 من مارس/ آذار، من كل عام بـ"يوم الشهيد"، والذي يوافق ذكرى استشهاد الجنرال الذهبي الفريق أول عبد المنعم رياض عام 1969، وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف.
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أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يبكي على الهواء... فيديو

11:02 GMT 09.03.2022
© REUTERS / POOLالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
© REUTERS / POOL
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بكى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، خلال عرض فيلم تسجيلي، عن تضحيات جنود الجيش المصري ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ 35 للقوات المسلحة المصرية.
وحسب وسائل إعلام مصرية، "تضمنت المشاهد قصة عن تضحيات الجنود، حيث عرض فيلم قصير عن جندي توفي في اليوم نفسه الذي ولد فيه طفله الصغير، حيث قام الطفل بعد ذلك باستكمال مسيرة والده الذي توفي أثناء محاربة الإرهاب".
وتحتفل مصر والقوات المسلحة، في الـ9 من مارس/ آذار، من كل عام بـ"يوم الشهيد"، والذي يوافق ذكرى استشهاد الجنرال الذهبي الفريق أول عبد المنعم رياض عام 1969، وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف.
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