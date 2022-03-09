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العراق... الأحزاب الكردية تشعل المنافسة على منصب الرئيس
العراق... الأحزاب الكردية تشعل المنافسة على منصب الرئيس
يحتدم السباق على منصب رئيس البلاد في العراق، حيث تسود منافسة قوية تفتقر إلى لغة التوافق، خاصة مع تمسك بعض الأحزاب الكردية بمرشحيها لهذا المنصب. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T09:37+0000
2022-03-09T09:37+0000
العالم العربي
أخبار العراق اليوم
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ذكرت ذلك شبكة "السومرية نيوز"، اليوم الأربعاء، في خبر عن الانتخابات العراقية، مشيرة إلى أن الوجوه لم تتغير كثيرا، لكن الإصرار على أسماء بعينها يزيد حدة المنافسة.ولفتت الشبكة إلى أنه لا توجد تسويات حتى الآن بشأن المتنافسين خاصة بين مرشحي الأحزاب وتحديدا الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، مشيرة إلى غياب لغة الحوار.وأوضحت أن ريبر أحمد، مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، يبدو وكأنه الوحيد، الذي يراهن على المنصب بالنسبة للتحالف الثلاثي وبحسب نواب الثلثين.أما الاتحاد الوطني الكردستاني فيبدو متمسكا بالرئيس الحالي برهم صالح، مرشحه في الانتخابات المقبلة، حيث يرى نواب أن حظوظه وفيرة جدا للفوز بالمنصب.وتقول الشبكة إنها المرة الأولى التي تخوض فيها الأحزاب الكردية سباق الرئاسة بمرشحين يبدو أن حدوث توافق بينها في غاية الصعوبة وفقا للمعطيات الظاهرة على الساحة العراقية.يذكر أن مجلس النواب العراقي صوّت اليوم السبت، على فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، الذي بدأ يوم الأحد واستمر لمدة 3 أيام.
https://arabic.sputniknews.com/20220305/البرلمان-العراقي-يعلن-فتح-باب-الترشيح-لمنصب-رئيس-الجمهورية-اعتبارا-من-يوم-غد-1059485773.html
https://arabic.sputniknews.com/20220306/الحزب-الديمقراطي-الكردستاني-في-العراق-مرشحنا-الوحيد-لرئاسة-الجمهورية-هو-ريبر-أحمد-1059527987.html
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العالم العربي, أخبار العراق اليوم

العراق... الأحزاب الكردية تشعل المنافسة على منصب الرئيس

09:37 GMT 09.03.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAID / POOLرئيس الجمهورية العراقية برهم صالح
رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAID / POOL
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يحتدم السباق على منصب رئيس البلاد في العراق، حيث تسود منافسة قوية تفتقر إلى لغة التوافق، خاصة مع تمسك بعض الأحزاب الكردية بمرشحيها لهذا المنصب.
ذكرت ذلك شبكة "السومرية نيوز"، اليوم الأربعاء، في خبر عن الانتخابات العراقية، مشيرة إلى أن الوجوه لم تتغير كثيرا، لكن الإصرار على أسماء بعينها يزيد حدة المنافسة.
ولفتت الشبكة إلى أنه لا توجد تسويات حتى الآن بشأن المتنافسين خاصة بين مرشحي الأحزاب وتحديدا الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، مشيرة إلى غياب لغة الحوار.
رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2022
البرلمان العراقي يعلن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية اعتبارا من يوم غد
5 مارس, 11:46 GMT
وأوضحت أن ريبر أحمد، مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، يبدو وكأنه الوحيد، الذي يراهن على المنصب بالنسبة للتحالف الثلاثي وبحسب نواب الثلثين.
أما الاتحاد الوطني الكردستاني فيبدو متمسكا بالرئيس الحالي برهم صالح، مرشحه في الانتخابات المقبلة، حيث يرى نواب أن حظوظه وفيرة جدا للفوز بالمنصب.
مجلس النواب العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2022
الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق: مرشحنا الوحيد لرئاسة الجمهورية هو ريبر أحمد
6 مارس, 10:49 GMT
وتقول الشبكة إنها المرة الأولى التي تخوض فيها الأحزاب الكردية سباق الرئاسة بمرشحين يبدو أن حدوث توافق بينها في غاية الصعوبة وفقا للمعطيات الظاهرة على الساحة العراقية.
يذكر أن مجلس النواب العراقي صوّت اليوم السبت، على فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، الذي بدأ يوم الأحد واستمر لمدة 3 أيام.
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