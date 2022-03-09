https://arabic.sputniknews.com/20220309/الكرملين-يعلق-على-بيانات-الأمم-المتحدة-بشأن-الخسائر-في-أوكرانيا-1059669613.html
الكرملين يعلق على بيانات الأمم المتحدة بشأن الخسائر في أوكرانيا
الكرملين يعلق على بيانات الأمم المتحدة بشأن الخسائر في أوكرانيا
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الكرملين يرى بيانات الأمم المتحدة بشأن الخسائر في أوكرانيا، لكنه لا يعرف مدى مصداقيتها. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T11:30+0000
2022-03-09T11:30+0000
2022-03-09T11:30+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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في وقت سابق، سجل مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR) وقوع 1335 ضحية بين السكان المدنيين في البلاد - 474 قتيلاً و861 جريحًا. وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس. ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الكرملين يعلق على بيانات الأمم المتحدة بشأن الخسائر في أوكرانيا
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الكرملين يرى بيانات الأمم المتحدة بشأن الخسائر في أوكرانيا، لكنه لا يعرف مدى مصداقيتها.
في وقت سابق، سجل مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR) وقوع 1335 ضحية بين السكان المدنيين في البلاد - 474 قتيلاً و861 جريحًا.
وقال بيسكوف معلقا على البيان: "بالطبع، في سياق استمرار هذه العملية الخاصة، في سياق حقيقة أن العديد من المدن محاصرة، ولا يُسمح للناس بالخروج، من قبل القوميين، من الصعب جدًا فهم الصورة النهائية للخسائر المحتملة. بالطبع، كل المعلومات التي تأتي عبر الأمم المتحدة، تم الإبلاغ عنها جميعًا، لكننا لا نعرف إلى أي مدى يمكن أن تتوافق مع الوضع الحقيقي للأمور".
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس. ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.