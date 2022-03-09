https://arabic.sputniknews.com/20220309/المجلس-العسكري-التشادي-يقرر-عقد-مباحثات-مع-ممثلي-جماعات-سياسية-وعسكرية-في-الدوحة-1059675778.html

المجلس العسكري التشادي يقرر عقد مباحثات مع ممثلي جماعات سياسية وعسكرية في الدوحة

المجلس العسكري التشادي يقرر عقد مباحثات مع ممثلي جماعات سياسية وعسكرية في الدوحة

أعلن المجلس الانتقالي في تشاد، اليوم الأربعاء، إنشاء لجنة للتفاوض مع ممثلي جماعات سياسية وعسكرية في البلاد، حيث ستشهد قطر انعقاد تلك المحادثات. 09.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-09T13:13+0000

2022-03-09T13:13+0000

2022-03-09T13:13+0000

العالم

أخبار تشاد

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القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن المجلس العسكري الانتقالي: "تم إنشاء لجنة خاصة للتفاوض مع السياسيين العسكريين وهي مكلفة بإجراء محادثات مع ممثلي السياسيين والعسكريين في الدوحة، قطر، حتى يتم التوصل لاتفاق نهائي".وكانت الحكومة التشادية قد وقعت على مرسوم يقضي بتشكيل المجلس الوطني الانتقالي وبدء مهامه الثلاثاء 5 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وذلك بعد أيام من الإعلان عن أسماء أعضاء المجلس.وفي 21 آب/ أغسطس الماضي، أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد، محمد إدريس ديبي إنتو، رسمياً تعيين أعضاء اللجنة الفنية المكلفة بالحوار مع الحركات السياسية العسكرية ضمن الحوار الوطني الشامل، برئاسة الرئيس الأسبق، كوكوني عويدي.وشدد ديبي على أن الحوار الوطني الذي يتعين على المجلس العسكري إجراؤه لن يكون وطنياً أو شاملاً إلا بمشاركة جميع مكونات الأمة، موضحاً، أنه "ولهذا السبب فإن إخواننا السياسيين والعسكريين مدعوون إلى طاولة مفاوضات صريحة وأخوية ومباشرة".وجاء في بيان صادر عن المجلس العسكري الانتقالي: "تم إنشاء لجنة خاصة للتفاوض مع السياسيين العسكريين وهي مكلفة بإجراء محادثات مع ممثلي السياسيين والعسكريين في الدوحة، قطر، حتى يتم التوصل لاتفاق نهائي".وكانت الحكومة التشادية قد وقعت على مرسوم يقضي بتشكيل المجلس الوطني الانتقالي وبدء مهامه الثلاثاء 5 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وذلك بعد أيام من الإعلان عن أسماء أعضاء المجلس.وفي 21 أغسطس الماضي، أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد، محمد إدريس ديبي إنتو، رسمياً تعيين أعضاء اللجنة الفنية المكلفة بالحوار مع الحركات السياسية العسكرية ضمن الحوار الوطني الشامل، برئاسة الرئيس الأسبق، كوكوني عويدي.وشدد ديبي على أن الحوار الوطني الذي يتعين على المجلس العسكري إجراؤه لن يكون وطنياً أو شاملاً إلا بمشاركة جميع مكونات الأمة، موضحاً، أنه "ولهذا السبب فإن إخواننا السياسيين والعسكريين مدعوون إلى طاولة مفاوضات صريحة وأخوية ومباشرة".

https://arabic.sputniknews.com/20220228/تأجيل-الحوار-بين-الحكومة-التشادية-والمتمردين-في-الدوحة-للمرة-الثانية-1059261859.html

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