https://arabic.sputniknews.com/20220309/الملك-أحمد-فؤاد-الثاني-وعائلته-يزورون-مصر-صور-1059663040.html
الملك أحمد فؤاد الثاني وعائلته يزورون مصر... صور
الملك أحمد فؤاد الثاني وعائلته يزورون مصر... صور
زار الملك أحمد فؤاد الثاني، آخر ملوك مصر، وبعض أفراد عائلته، عدة مناطق أثرية في مصر. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T09:53+0000
2022-03-09T09:53+0000
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وزارت العائلة منطقة آثار السلطان حسن الرفاعي، ومقابر العائلة المالكة، ومدرسة السلطان حسن، بحسب موقع "بوابة الأهرام".وأعرب الملك السابق عن سعادته وإعجابه بزيارة تلك الأماكن الأثرية، وبأعمال الترميم الجارية في الصالة الملكية بجامع الرفاعي ومدرسة السلطان حسن.كما توجه الملك السابق وعائلته، لزيارة قلعة صلاح الدين الأيوبي، ومسجد محمد علي، ومنطقة بانوراما متحف الشرطة.تولى أحمد فؤاد الثاني عرش مصر بعد تحرك الجيش 1952 حيث تنازل له والده الملك فاروق عن العرش تحت ضغط الضباط الأحرار قادة الثورة في 26 يوليو 1952، وأصبح ملكا للبلاد وعمره لم يكن يتجاوز وقتها خمسة شهور، وشكلت لجنة الوصاية على العرش وذلك إلى تاريخ إعلان الجمهورية في 18 يونيو 1953.ويعيش الملك السابق أحمد فؤاد الثاني في لوزان بسويسرا، وغادر مصر مع والده الملك فاروق إلى إيطاليا على متن يخت المحروسة.رد الرئيس المصري محمد أنور السادات جوازات السفر المصرية له ولعائلته بعد أن نزعت عنهم الجنسية المصرية لفترة طويلة، وهكذا تمكن من زيارة مصر مرات عديدة، بل وسمح له السادات أن يحضر إلى القاهرة بصحبة زوجته لتضع مولودها الأول محمد علي على الأراضي المصرية.ووافق الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا على منحه جواز سفر مدون فيه ملك سابق.
https://arabic.sputniknews.com/20180116/أخر-ملوك-مصر-يحتفل-عيد-ميلاده-1029234124.html
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الملك أحمد فؤاد الثاني وعائلته يزورون مصر... صور
09:53 GMT 09.03.2022 (تم التحديث: 10:08 GMT 09.03.2022) تابعنا عبر
زار الملك أحمد فؤاد الثاني، آخر ملوك مصر، وبعض أفراد عائلته، عدة مناطق أثرية في مصر.
وزارت العائلة منطقة آثار السلطان حسن الرفاعي، ومقابر العائلة المالكة، ومدرسة السلطان حسن، بحسب موقع "بوابة الأهرام".
وأعرب الملك السابق عن سعادته وإعجابه بزيارة تلك الأماكن الأثرية، وبأعمال الترميم الجارية في الصالة الملكية بجامع الرفاعي ومدرسة السلطان حسن.
كما توجه الملك السابق وعائلته، لزيارة قلعة صلاح الدين الأيوبي
، ومسجد محمد علي، ومنطقة بانوراما متحف الشرطة.
تولى أحمد فؤاد الثاني عرش مصر بعد تحرك الجيش 1952 حيث تنازل له والده الملك فاروق عن العرش تحت ضغط الضباط الأحرار قادة الثورة في 26 يوليو 1952، وأصبح ملكا للبلاد وعمره لم يكن يتجاوز وقتها خمسة شهور، وشكلت لجنة الوصاية على العرش وذلك إلى تاريخ إعلان الجمهورية في 18 يونيو 1953.
ويعيش الملك السابق أحمد فؤاد الثاني
في لوزان بسويسرا، وغادر مصر مع والده الملك فاروق إلى إيطاليا على متن يخت المحروسة.
رد الرئيس المصري محمد أنور السادات جوازات السفر المصرية له ولعائلته بعد أن نزعت عنهم الجنسية المصرية لفترة طويلة، وهكذا تمكن من زيارة مصر مرات عديدة، بل وسمح له السادات أن يحضر إلى القاهرة بصحبة زوجته لتضع مولودها الأول محمد علي على الأراضي المصرية.
ووافق الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا على منحه جواز سفر مدون فيه ملك سابق.