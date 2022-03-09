https://arabic.sputniknews.com/20220309/النمسا-الإجراءات-الحذرة-لدول-الناتو-والولايات-المتحدة-منعت-اندلاع-حرب-عالمية-1059674256.html
النمسا: الإجراءات الحذرة لدول الناتو والولايات المتحدة منعت اندلاع حرب عالمية
النمسا: الإجراءات الحذرة لدول الناتو والولايات المتحدة منعت اندلاع حرب عالمية
قال المستشار النمساوي كارل نهامر، اليوم الأربعاء، إن الإجراءات الحذرة لدول الناتو والولايات المتحدة في سياق الوضع في أوكرانيا تمنع حتى الآن اندلاع حرب عالمية. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T12:51+0000
2022-03-09T12:51+0000
2022-03-09T12:51+0000
العالم
روسيا
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وقال نهامر في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيكي: "أود أن أطلب منكم أن تدركوا الوضع الحساس الذي نعيشه الآن في أوروبا، وكذلك قضية السلام العالمي".وأضاف: "الإجراءات الحذرة لدول الناتو، والولايات المتحدة، تمنع اندلاع حرب عالمية في الوقت الحالي".وبدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس. ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.
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العالم, روسيا
النمسا: الإجراءات الحذرة لدول الناتو والولايات المتحدة منعت اندلاع حرب عالمية
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قال المستشار النمساوي كارل نهامر، اليوم الأربعاء، إن الإجراءات الحذرة لدول الناتو والولايات المتحدة في سياق الوضع في أوكرانيا تمنع حتى الآن اندلاع حرب عالمية.
وقال نهامر في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيكي: "أود أن أطلب منكم أن تدركوا الوضع الحساس الذي نعيشه الآن في أوروبا، وكذلك قضية السلام العالمي".
وأضاف: "الإجراءات الحذرة لدول الناتو، والولايات المتحدة، تمنع اندلاع حرب عالمية في الوقت الحالي".
وقال: "يجب فهم هذه المقاييس. لذلك، يوجد قرار واضح لمنع هذه الحرب بكل الوسائل المدنية المتاحة، وليس بالوسائل العسكرية".
وبدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس. ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.