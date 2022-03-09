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https://arabic.sputniknews.com/20220309/اليابان-تجري-محادثات-مع-الولايات-المتحدة-بشأن-واردات-النفط-الروسية--1059674145.html
اليابان تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن واردات النفط الروسية
اليابان تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن واردات النفط الروسية
أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا للصحفيين، أن اليابان تتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن قضية استيراد النفط الروسي. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T12:45+0000
2022-03-09T12:45+0000
اليابان
الولايات المتحدة الأمريكية
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ونقلت NHK عنه: "إننا نعمل عن كثب مع الولايات المتحدة. مع الأخذ في الاعتبار الوضع، تعتبر بلادنا أن الإمدادات والأمن المستقر من المصالح الوطنية. وسنعمل عن كثب مع المجتمع الدولي، وقبل كل شيء، مع دول مجموعة السبع".في الوقت نفسه، أفادت القناة أيضًا أن هناك رأيًا في الحكومة مفاده أنه لن يكون من الممكن التخلي بسرعة عن موارد الطاقة الروسية "من وجهة نظر ضمان أمن الطاقة".وفي وقت سابق، قال الأمين العام للحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو، إن اليابان تعمل مع دول مجموعة السبع بشأن هذه القضية "التي ستدرس وتتصرف على أساس فعالية الإجراءات".في 8 مارس/آذار، فرضت الولايات المتحدة حظرا على استيراد النفط الروسي وعدد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال والفحم.
اليابان
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اليابان, الولايات المتحدة الأمريكية

اليابان تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن واردات النفط الروسية

12:45 GMT 09.03.2022
© REUTERS / Kim Kyung-Hoonوزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا
وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
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أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا للصحفيين، أن اليابان تتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن قضية استيراد النفط الروسي.
ونقلت NHK عنه: "إننا نعمل عن كثب مع الولايات المتحدة. مع الأخذ في الاعتبار الوضع، تعتبر بلادنا أن الإمدادات والأمن المستقر من المصالح الوطنية. وسنعمل عن كثب مع المجتمع الدولي، وقبل كل شيء، مع دول مجموعة السبع".
في الوقت نفسه، أفادت القناة أيضًا أن هناك رأيًا في الحكومة مفاده أنه لن يكون من الممكن التخلي بسرعة عن موارد الطاقة الروسية "من وجهة نظر ضمان أمن الطاقة".
وفي وقت سابق، قال الأمين العام للحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو، إن اليابان تعمل مع دول مجموعة السبع بشأن هذه القضية "التي ستدرس وتتصرف على أساس فعالية الإجراءات".
في 8 مارس/آذار، فرضت الولايات المتحدة حظرا على استيراد النفط الروسي وعدد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال والفحم.
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