https://arabic.sputniknews.com/20220309/انتخاب-يون-سوك-يول-مرشح-حزب-القوة-المدنية-المعارض-رئيسا-لكوريا-الجنوبية-1059696451.html

انتخاب يون سوك يول مرشح حزب القوة المدنية المعارض رئيسا لكوريا الجنوبية

انتخاب يون سوك يول مرشح حزب القوة المدنية المعارض رئيسا لكوريا الجنوبية

أعلنت اللجنة الوطنية المركزية للانتخابات في كوريا الجنوبية، أنه تم انتخاب يون سوك يول مرشح حزب القوة المدنية المعارض، المدعي العام السابق رئيسا للبلاد. 09.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-09T22:23+0000

2022-03-09T22:23+0000

2022-03-09T22:23+0000

كوريا الجنوبية

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موسكو - سبوتنيك. وقالت اللجنة في بيان، اليوم الخميس: "بعد فرز جميع الأصوات، حصل يون سوك يول على 48.56٪، ليتغلب على منافسه لي جاي مين، بفارق بسيط والذي حصل 47.83 من الأصوات".ولفتت اللجنة إلى أن نسبة التصويت وصلت إلى 77.1٪، وصوت أكثر من 34 مليون شخص من أصل أكثر من 44 مليون.وانطلقت، صباح اليوم الأربعاء،عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية بكوريا الجنوبية في أكثر من 14 ألف مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد، لانتخاب رئيس جديد لمدة 5 سنوات مقبلة.وقالت لجنة الانتخابات المركزية في كوريا الجنوبية إن نسبة الإقبال على الانتخابات الرئاسية تقدر بـ 16% في الساعة 11 صباحا (بالتوقيت المحلي).وأضافت اللجنة أن هذه النسبة هي أقل بمقدار 3.4 نقطة مئوية عما تم الإبلاغ عنه في نفس الوقت في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في عام 2017.وأوضحت أن 7081521 ناخبا من إجمالي عدد الناخبين المؤهلين البالغ 44197692 ناخبا، أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية من الساعة 6 إلى الساعة 11 صباح اليوم.ووفقا للجنة، فإن أكثر من 16 مليون ناخب أو 36.9% من الناخبين المسجلين، أدلوا بأصواتهم في التصويت المبكر الذي أجري في يومي 4 و5 مارس مسجلا أعلى مستوى له، وسيتم احتساب هذه النسبة معا في نسبة التصويت الذي سيتم إصدارها بعد الساعة الواحدة ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي).

https://arabic.sputniknews.com/20220309/انطلاق-الانتخابات-الرئاسية-في-كوريا-الجنوبية-لاختيار-رئيس-جديد-لمدة-5-سنوات-مقبلة-1059652509.html

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