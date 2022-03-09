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https://arabic.sputniknews.com/20220309/انستغرام-يخفي-اشتراكات-المستخدمين-في-روسيا-وأوكرانيا-1059652830.html
انستغرام يخفي اشتراكات المستخدمين في روسيا وأوكرانيا
انستغرام يخفي اشتراكات المستخدمين في روسيا وأوكرانيا
لن يعرض "انستغرام" بعد الآن معلومات عن المستخدمين من روسيا وأوكرانيا. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T06:49+0000
2022-03-09T06:49+0000
إنستغرام
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وأوضحت "ميتا" ذلك أن هذا لحماية مواطني هذه الدول.صرحت "ميتا" في بيان أن شبكة التواصل الاجتماعي "إنستغرام" ستتوقف عن عرض معلومات حول اشتراكات ومشتركي المستخدمين في روسيا وأوكرانيا.بالإضافة إلى ذلك، لن يتم عرض الحسابات الشخصية الروسية والأوكرانية بعد الآن في قائمة "المتابعين المشتركين".وأكدت الشركة أنها ستضع علامات على الأخبار التي لها صلة "بمواقع وسائل الإعلام الحكومية الروسية".وأشارت "ميتا" أيضًا إلى أنه نظرًا لتعقيدات العمل في روسيا، سيتم تعليق الإعلانات التي تستهدف المقيمين الروس، ولن يتمكن المعلنون بعد الآن من إنشاء مثل هذه الإعلانات أو وضعها.
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إنستغرام

انستغرام يخفي اشتراكات المستخدمين في روسيا وأوكرانيا

06:49 GMT 09.03.2022
© REUTERS / DADO RUVICانقطاع خدمات منصات فيسبوك إنستغرام وواتساب 4 أكتوبر 2021
انقطاع خدمات منصات فيسبوك إنستغرام وواتساب 4 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
© REUTERS / DADO RUVIC
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لن يعرض "انستغرام" بعد الآن معلومات عن المستخدمين من روسيا وأوكرانيا.
وأوضحت "ميتا" ذلك أن هذا لحماية مواطني هذه الدول.
صرحت "ميتا" في بيان أن شبكة التواصل الاجتماعي "إنستغرام" ستتوقف عن عرض معلومات حول اشتراكات ومشتركي المستخدمين في روسيا وأوكرانيا.
وأضاف البيان: "سنخفي الآن معلومات حول المشتركين واشتراكات الأشخاص الموجودين في هذين البلدين للمساعدة في حماية مجتمعاتنا في أوكرانيا وروسيا".
بالإضافة إلى ذلك، لن يتم عرض الحسابات الشخصية الروسية والأوكرانية بعد الآن في قائمة "المتابعين المشتركين".
وأكدت الشركة أنها ستضع علامات على الأخبار التي لها صلة "بمواقع وسائل الإعلام الحكومية الروسية".
وأشارت "ميتا" أيضًا إلى أنه نظرًا لتعقيدات العمل في روسيا، سيتم تعليق الإعلانات التي تستهدف المقيمين الروس، ولن يتمكن المعلنون بعد الآن من إنشاء مثل هذه الإعلانات أو وضعها.
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