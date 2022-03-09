https://arabic.sputniknews.com/20220309/بريطانيا-تحتجز-طائرة-روسية-بموجب-عقوبات-جديدة-1059658487.html
بريطانيا تحتجز طائرة روسية بموجب عقوبات جديدة
بريطانيا تحتجز طائرة روسية بموجب عقوبات جديدة
احتجزت بريطانيا طائرة بعد أن جعلت تحليق الطائرات الروسية أو هبوطها في المملكة المتحدة جريمة جنائية. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T08:39+0000
2022-03-09T08:39+0000
2022-03-09T08:39+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
بريطانيا
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103551/88/1035518837_0:0:3507:1974_1920x0_80_0_0_2a5ec1a1e05d2ecffc9c0c638d7fb728.jpg
وقال وزير النقل البريطاني جرانت شابس، اليوم الأربعاء، إن "بريطانيا استخدمت عقوبات جديدة في قطاع الطيران لاحتجاز طائرة بعد أن جعلت تحليق الطائرات الروسية أو هبوطها في المملكة المتحدة جريمة جنائية"، بحسب رويترز.وأضاف الوزير في تصريحات لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "وقعت أيضا الليلة الماضية قانونا يسد بعض الثغرات المتعلقة بمحاولة التعامل مع مسألة ملكية بعض هذه الطائرات".وتابع شابس "هناك طائرة واحدة من مثل هذه الطائرات على الأرض حاليا في فارنبره والتي أمرت باحتجازها... بينما كنا ندرس الأمر بالتفصيل في الأيام القليلة الماضية، ومن المهم جدا أن تكون لدينا القوانين متاحة ليتسنى حدوث ذلك".وبدأت روسيا عملية عسكرية لنزع السلاح في أوكرانيا في وقت مبكر من صباح يوم 24 فبراير. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفه بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". رداً على ذلك، فرضت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى عقوبات جديدة صارمة ضد روسيا وعدد من البنوك والشركات الكبرى.
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103551/88/1035518837_415:0:3143:2046_1920x0_80_0_0_c6b7e7cc281842e55b14811fa43e1869.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, بريطانيا, روسيا
بريطانيا تحتجز طائرة روسية بموجب عقوبات جديدة
تابعنا عبر
احتجزت بريطانيا طائرة بعد أن جعلت تحليق الطائرات الروسية أو هبوطها في المملكة المتحدة جريمة جنائية.
وقال وزير النقل البريطاني جرانت شابس، اليوم الأربعاء، إن "بريطانيا استخدمت عقوبات جديدة في قطاع الطيران لاحتجاز طائرة بعد أن جعلت تحليق الطائرات الروسية أو هبوطها في المملكة المتحدة جريمة جنائية"، بحسب رويترز.
وأضاف الوزير في تصريحات لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "وقعت أيضا الليلة الماضية قانونا يسد بعض الثغرات المتعلقة بمحاولة التعامل مع مسألة ملكية بعض هذه الطائرات".
وتابع شابس "هناك طائرة واحدة من مثل هذه الطائرات على الأرض حاليا في فارنبره والتي أمرت باحتجازها... بينما كنا ندرس الأمر بالتفصيل في الأيام القليلة الماضية، ومن المهم جدا أن تكون لدينا القوانين متاحة ليتسنى حدوث ذلك".
وبدأت روسيا عملية عسكرية لنزع السلاح في أوكرانيا في وقت مبكر من صباح يوم 24 فبراير. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين
هدفه بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". رداً على ذلك، فرضت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى عقوبات جديدة
صارمة ضد روسيا وعدد من البنوك والشركات الكبرى.