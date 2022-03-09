عربي
الأمم المتحدة: لا نستطيع تأكيد البيانات المتعلقة بتطوير أسلحة في المختبرات البيولوجية الأوكرانية
https://arabic.sputniknews.com/20220309/بلينكن-اقتراح-بولندا-إمداد-أوكرانيا-بالطائرات-عبر-أمريكا-غير-عقلاني--1059689452.html
بلينكن: اقتراح بولندا إمداد أوكرانيا بالطائرات عبر أمريكا غير عقلاني
بلينكن: اقتراح بولندا إمداد أوكرانيا بالطائرات عبر أمريكا غير عقلاني
اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اقتراح بولندا الخاص بإمداد أوكرانيا بالطائرات عبر الولايات المتحدة شائك، مؤكدا أنه "لا مبدأ عقلانيا يدفع لتنفيذه". 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T17:13+0000
2022-03-09T17:49+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1056804425_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_c6052eadba4e59df13b1b160bba8a17c.jpg
وقال الوزير الأمريكي في تصريحات له، اليوم الأربعاء، إن "وجود طيارين أمريكيين في الأجواء الأوكرانية سيقود إلى مواجهة مع روسيا وسيصبح الأمر مدمرا وهذا لا في مصلحتنا ولا مصلحة أوكرانيا".ورأى بلينكن أن "ما اتخذ من عقوبات ضد موسكو على خلفية العملية العسكرية الخاصة في جنوب شرق أوكرانيا محت إنجازات روسيا على مدى 30 عاما ومسألة أن تقرر روسيا الحد من الخسائر فهذا قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".وعن تشكيل حكومة موالية لموسكو في أوكرانيا، قال: "إذا أراد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تشكيل حكومة موالية له فالشعب الأوكراني أظهر أنه لن يقبل بذلك أما فرض حكومة دمية فسيؤدي لمعاناة روسيا وانتشار الفوضى".في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.في الوقت نفسه، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220309/100-عضو-في-البرلمان-الأوروبي-يدعون-إلى-مقاطعة-واردات-الوقود-من-روسيا-1059682727.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1056804425_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_68e1e70af8f734f18760824c182b6e2c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العقوبات الأمريكية ضد روسيا

بلينكن: اقتراح بولندا إمداد أوكرانيا بالطائرات عبر أمريكا غير عقلاني

17:13 GMT 09.03.2022 (تم التحديث: 17:49 GMT 09.03.2022)
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اقتراح بولندا الخاص بإمداد أوكرانيا بالطائرات عبر الولايات المتحدة شائك، مؤكدا أنه "لا مبدأ عقلانيا يدفع لتنفيذه".
وقال الوزير الأمريكي في تصريحات له، اليوم الأربعاء، إن "وجود طيارين أمريكيين في الأجواء الأوكرانية سيقود إلى مواجهة مع روسيا وسيصبح الأمر مدمرا وهذا لا في مصلحتنا ولا مصلحة أوكرانيا".
البرلمان الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
100 عضو في البرلمان الأوروبي يدعون إلى مقاطعة واردات الوقود من روسيا
14:59 GMT
ورأى بلينكن أن "ما اتخذ من عقوبات ضد موسكو على خلفية العملية العسكرية الخاصة في جنوب شرق أوكرانيا محت إنجازات روسيا على مدى 30 عاما ومسألة أن تقرر روسيا الحد من الخسائر فهذا قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
وعن تشكيل حكومة موالية لموسكو في أوكرانيا، قال: "إذا أراد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تشكيل حكومة موالية له فالشعب الأوكراني أظهر أنه لن يقبل بذلك أما فرض حكومة دمية فسيؤدي لمعاناة روسيا وانتشار الفوضى".
في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
في الوقت نفسه، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала