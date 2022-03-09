https://arabic.sputniknews.com/20220309/بلينكن-اقتراح-بولندا-إمداد-أوكرانيا-بالطائرات-عبر-أمريكا-غير-عقلاني--1059689452.html

بلينكن: اقتراح بولندا إمداد أوكرانيا بالطائرات عبر أمريكا غير عقلاني

بلينكن: اقتراح بولندا إمداد أوكرانيا بالطائرات عبر أمريكا غير عقلاني

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اقتراح بولندا الخاص بإمداد أوكرانيا بالطائرات عبر الولايات المتحدة شائك، مؤكدا أنه "لا مبدأ عقلانيا يدفع لتنفيذه". 09.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-09T17:13+0000

2022-03-09T17:13+0000

2022-03-09T17:49+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العقوبات الأمريكية ضد روسيا

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وقال الوزير الأمريكي في تصريحات له، اليوم الأربعاء، إن "وجود طيارين أمريكيين في الأجواء الأوكرانية سيقود إلى مواجهة مع روسيا وسيصبح الأمر مدمرا وهذا لا في مصلحتنا ولا مصلحة أوكرانيا".ورأى بلينكن أن "ما اتخذ من عقوبات ضد موسكو على خلفية العملية العسكرية الخاصة في جنوب شرق أوكرانيا محت إنجازات روسيا على مدى 30 عاما ومسألة أن تقرر روسيا الحد من الخسائر فهذا قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".وعن تشكيل حكومة موالية لموسكو في أوكرانيا، قال: "إذا أراد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تشكيل حكومة موالية له فالشعب الأوكراني أظهر أنه لن يقبل بذلك أما فرض حكومة دمية فسيؤدي لمعاناة روسيا وانتشار الفوضى".في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.في الوقت نفسه، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220309/100-عضو-في-البرلمان-الأوروبي-يدعون-إلى-مقاطعة-واردات-الوقود-من-روسيا-1059682727.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, العقوبات الأمريكية ضد روسيا