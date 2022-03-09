https://arabic.sputniknews.com/20220309/بوتين-يطلع-السيسي-على-أسباب-وأهداف-العلمية-العسكرية-لحماية-سكان-دونباس-1059674404.html
بوتين يطلع السيسي على أسباب وأهداف العلمية العسكرية لحماية سكان دونباس
بوتين يطلع السيسي على أسباب وأهداف العلمية العسكرية لحماية سكان دونباس
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي بينهما، اليوم الأربعاء، المشروعات المشتركة في مجال الطاقة النووية... 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T12:51+0000
2022-03-09T12:51+0000
2022-03-09T13:01+0000
الرئيس عبدالفتاح السيسي
فلاديمير بوتين
روسيا
العالم العربي
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وجاء في بيان الكرملين في هذا الشأن: "جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث تم بحث مسائل تطوير الشراكة الاستراتيجية بين روسيا ومصر، بما في ذلك مسار تنفيذ المشروعات المشتركة الكبرى في مجال الطاقة النووية والصناعة. وقد عبّر الجانبان عن اهتمامهما باستمرار التعاون الوثيق في قطاعي السياحة والزراعة".وتابع البيان: "بناء على طلب من الرئيس المصري، تحدث فلاديمير بوتين عن أسباب وأهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس، وأطلعه على العمل الذي قامت به روسيا في المفاوضات مع ممثلي أوكرانيا".كما شكر الرئيس المصري الجانب الروسي على الجهود الجارية لإجلاء المواطنين المصريين من منطقة الصراع.واتفق القادة على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات.
https://arabic.sputniknews.com/20220309/الرئاسة-المصرية-الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-يجري-اتصالا-هاتفيا-مع-الرئيس-الروسي-فلاديمير-بوتين-1059667859.html
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الرئيس عبدالفتاح السيسي, فلاديمير بوتين, روسيا, العالم العربي
بوتين يطلع السيسي على أسباب وأهداف العلمية العسكرية لحماية سكان دونباس
12:51 GMT 09.03.2022 (تم التحديث: 13:01 GMT 09.03.2022) تابعنا عبر
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي بينهما، اليوم الأربعاء، المشروعات المشتركة في مجال الطاقة النووية والصناعة والسياحة، كما أطلع بوتين نظيره المصري على أهداف العلمية العسكرية الروسية لحماية دونباس.
وجاء في بيان الكرملين في هذا الشأن: "جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث تم بحث مسائل تطوير الشراكة الاستراتيجية بين روسيا ومصر، بما في ذلك مسار تنفيذ المشروعات المشتركة الكبرى في مجال الطاقة النووية والصناعة. وقد عبّر الجانبان عن اهتمامهما باستمرار التعاون الوثيق في قطاعي السياحة والزراعة".
وتابع البيان: "بناء على طلب من الرئيس المصري، تحدث فلاديمير بوتين عن أسباب وأهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس، وأطلعه على العمل الذي قامت به روسيا في المفاوضات مع ممثلي أوكرانيا".
كما شكر الرئيس المصري الجانب الروسي على الجهود الجارية لإجلاء المواطنين المصريين من منطقة الصراع.
واتفق القادة على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات.