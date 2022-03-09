https://arabic.sputniknews.com/20220309/بوتين-يوجه-باستبعاد-المجندين-من-العملية-العسكرية-في-أوكرانيا-واتخاذ-عقوبات-بحق-المسؤولين-المخالفين-1059683667.html
بوتين يوجه باستبعاد المجندين من العملية العسكرية في أوكرانيا واتخاذ "عقوبات" بحق المسؤولين المخالفين
بوتين يوجه باستبعاد المجندين من العملية العسكرية في أوكرانيا واتخاذ "عقوبات" بحق المسؤولين المخالفين
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهاب بالتقيد بتعليماته في الاستبعاد الكلي للمجندين في الخدمة العسكرية، في... 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T15:19+0000
2022-03-09T15:19+0000
2022-03-09T15:19+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
الكرملين
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وأضاف بيسكوف، اليوم الأربعاء: "قبل بدء العملية العسكرية الخاصة، وبناءً على تعليمات من رئيس روسيا، القائد الأعلى فلاديمير بوتين، صدرت تعليمات لجميع قادة وحدات القوات المسلحة، بإعفاء جميع المجندين الذي يقومون بالخدمة العسكرية (غير المتعاقدين)، من أداء أي مهام على أراضي أوكرانيا، وأبلغ الرئيس بوتين بتنفيذ هذه التعليمات"."فيما يتعلق بوقائع وجود عدد من المجندين في وحدات القوات المسلحة المشاركة في العملية العسكرية الخاصة على أراضي أوكرانيا، وبتوجيه من رئيس روسيا، تم إرسال المواد إلى رئيس مكتب المدعي العسكري للتحقق من الإجراءات وتقييمها قانونيا ومعاقبة المسؤولين عن عدم الامتثال لهذا الأمر".وأفاد الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الأربعاء 9 مارس/آذار، أنه "تم اكتشاف معطيات عن وجود مجندين في أجزاء من القوات المسلحة الروسية المشاركة في عملية عسكرية خاصة على أراضي أوكرانيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220309/اللجنة-الأممية-لتقصي-الحقائق-في-سوريا-على-أمريكا-التحقيق-في-الجرائم-المحتملة-من-قبل-تحالفها-1059679509.html
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روسيا, فلاديمير بوتين, الكرملين
بوتين يوجه باستبعاد المجندين من العملية العسكرية في أوكرانيا واتخاذ "عقوبات" بحق المسؤولين المخالفين
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهاب بالتقيد بتعليماته في الاستبعاد الكلي للمجندين في الخدمة العسكرية، في أداء مهام على أراضي أوكرانيا، وتم إرسال التعليمات إلى مكتب المدعي العام العسكري، لإجراء تقييم قانوني للإجراءات والعقوبات بحق المعنيين المسؤولين عن عدم الامتثال لهذه التعليمات".
وأضاف بيسكوف، اليوم الأربعاء: "قبل بدء العملية العسكرية الخاصة، وبناءً على تعليمات من رئيس روسيا، القائد الأعلى فلاديمير بوتين، صدرت تعليمات لجميع قادة وحدات القوات المسلحة، بإعفاء جميع المجندين الذي يقومون بالخدمة العسكرية (غير المتعاقدين)، من أداء أي مهام على أراضي أوكرانيا، وأبلغ الرئيس بوتين بتنفيذ هذه التعليمات".
"فيما يتعلق بوقائع وجود عدد من المجندين في وحدات القوات المسلحة المشاركة في العملية العسكرية الخاصة على أراضي أوكرانيا، وبتوجيه من رئيس روسيا، تم إرسال المواد إلى رئيس مكتب المدعي العسكري للتحقق من الإجراءات وتقييمها قانونيا ومعاقبة المسؤولين عن عدم الامتثال لهذا الأمر".
وأفاد الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية
، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الأربعاء 9 مارس/آذار، أنه "تم اكتشاف معطيات عن وجود مجندين في أجزاء من القوات المسلحة الروسية المشاركة في عملية عسكرية خاصة على أراضي أوكرانيا".