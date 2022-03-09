https://arabic.sputniknews.com/20220309/بوتين-يوقع-قانون-إلغاء-ضريبة-القيمة-المضافة-على-سبائك-الذهب-للأفراد-1059658125.html
بوتين يوقع قانون إلغاء ضريبة القيمة المضافة على سبائك الذهب للأفراد
بوتين يوقع قانون إلغاء ضريبة القيمة المضافة على سبائك الذهب للأفراد
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا يلغي ضريبة القيمة المضافة على استثمار الذهب للأفراد. تم نشر الوثيقة بالبوابة الرسمية للمعلومات القانونية. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T08:34+0000
2022-03-09T08:34+0000
2022-03-09T09:28+0000
روسيا
اقتصاد
فلاديمير بوتين
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تدخل هذه المبادرة المعادن النفيسة في السبائك في تداول الاستثمار للأفراد. لهذا الغرض، فإن المعاملات التي تنطوي على بيع المعادن الثمينة في سبائك مسحوبة من مرافق التخزين للمواطنين من البنوك معفاة من ضريبة القيمة المضافة.علاوة على ذلك، تنطبق القاعدة على العلاقات القانونية التي نشأت قبل 1 مارس/ آذار 2022 ، أي أن لها أثر رجعي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, اقتصاد, فلاديمير بوتين
بوتين يوقع قانون إلغاء ضريبة القيمة المضافة على سبائك الذهب للأفراد
08:34 GMT 09.03.2022 (تم التحديث: 09:28 GMT 09.03.2022) تابعنا عبر
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا يلغي ضريبة القيمة المضافة على استثمار الذهب للأفراد. تم نشر الوثيقة بالبوابة الرسمية للمعلومات القانونية.
تدخل هذه المبادرة المعادن النفيسة في السبائك في تداول الاستثمار للأفراد. لهذا الغرض، فإن المعاملات التي تنطوي على بيع المعادن الثمينة في سبائك مسحوبة من مرافق التخزين للمواطنين من البنوك معفاة من ضريبة القيمة المضافة.
علاوة على ذلك، تنطبق القاعدة على العلاقات القانونية التي نشأت قبل 1 مارس/ آذار 2022 ، أي أن لها أثر رجعي.