https://arabic.sputniknews.com/20220309/بورصة-لندن-تستمر-في-إيقاف-تداول-النيكل-بسبب-الارتفاع-الحاد-للأسعار-1059654555.html
بورصة لندن تستمر في إيقاف تداول النيكل بسبب الارتفاع الحاد للأسعار
بورصة لندن تستمر في إيقاف تداول النيكل بسبب الارتفاع الحاد للأسعار
أعلنت بورصة لندن للمعادن (LME) أنها لا تتوقع استئناف تداول النيكل قبل 11 مارس 2022. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T07:48+0000
2022-03-09T07:48+0000
2022-03-09T07:48+0000
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102356/68/1023566805_0:109:3500:2078_1920x0_80_0_0_873d27a6578f534cfa973c78d4f12d0f.jpg
وصرحت البورصة إنه من غير المرجح استئناف تداول النيكل في بورصة لندن للمعادن (LME) قبل يوم الجمعة.وساهمت العقوبات التي فرضتها عدة بلدان على روسيا في قفزة حادة في أسعار السلع الأساسية بسبب مخاوف من تعطل الإمدادات في السوق. وتؤكد البورصة أيضًا أنها تخطط للتداول فقط خلال ساعات العمل الأوروبية في الوقت الحالي وتعيين حد تقلب يومي في الأسعار بنسبة 10٪.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102356/68/1023566805_292:0:3209:2188_1920x0_80_0_0_faeed0cc45b0f1169e8ebad8934bca20.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
بورصة لندن تستمر في إيقاف تداول النيكل بسبب الارتفاع الحاد للأسعار
تابعنا عبر
أعلنت بورصة لندن للمعادن (LME) أنها لا تتوقع استئناف تداول النيكل قبل 11 مارس 2022.
وصرحت البورصة إنه من غير المرجح استئناف تداول
النيكل في بورصة لندن للمعادن (LME) قبل يوم الجمعة.
وساهمت العقوبات التي فرضتها عدة بلدان على روسيا في قفزة حادة في أسعار السلع الأساسية بسبب مخاوف من تعطل الإمدادات في السوق.
ارتفع سعر النيكل في بورصة لندن للمعادن بأكثر من الضعف في الصباح السابق بسبب مخاوف بشأن الإمدادات ولأول مرة في التاريخ تجاوز 100 ألف دولار للطن. بعد ذلك، أوقفت البورصة التداول في النيكل اعتبارًا من 11.15 بتوقيت موسكو.
وتؤكد البورصة أيضًا أنها تخطط للتداول فقط خلال ساعات العمل الأوروبية في الوقت الحالي وتعيين حد تقلب يومي في الأسعار بنسبة 10٪.