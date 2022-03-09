https://arabic.sputniknews.com/20220309/بوريل-يدعو-المواطنين-الأوروبيين-لتخفيض-استخدام-الغاز-وإنهاء-الاعتماد-على-الروسي-1059666269.html
بوريل يدعو المواطنين الأوروبيين لتخفيض استخدام الغاز وإنهاء الاعتماد على الروسي
بوريل يدعو المواطنين الأوروبيين لتخفيض استخدام الغاز وإنهاء الاعتماد على الروسي
قال مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه كان ينبغي إنهاء الاعتماد على الغاز الروسي منذ غزو القرم. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T10:34+0000
2022-03-09T10:34+0000
2022-03-09T10:36+0000
العالم
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وأفاد بوريل في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، لمناقشة الوضع الأمني في أوروبا جراء تداعيات الحرب في أوكرانيا: "خطوة إنهاء الاعتماد على الغاز الروسي كان علينا البدء بها عندما غزت روسيا القرم"، داعيا المواطنين الأوروبيين لتخفيض استخدام الغاز وإنهاء الاعتماد على الغاز الروسيوأضاف: "عوضا عن ذلك زدنا من واردات الغاز الروسي لذلك علينا الآن أن نتعايش مع تداعيات قرارنا".وأكد بوريل أن عواقب الأزمة في أوكرانيا ستواصل تداعياتها على صعيد اللاجئين والطاقة.وأفاد: "التحدي الذي نواجهه يتطلب إجراءات أكثر وعلينا أن نكون مستعدين لدفع الثمن بسبب عواقب الحرب".وأشار بوريل إلى أنه يجب وقف التدفقات المالية إلى روسيا لأنها تستخدم في الأسلحة.وصرح بوريل، "المجلس الأوروبي يتبنى فرض عقوبات اقتصادية إضافية ضد روسيا رسميا قبل نهاية جلسة اليوم".
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سبوتنيك عربي
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العالم
بوريل يدعو المواطنين الأوروبيين لتخفيض استخدام الغاز وإنهاء الاعتماد على الروسي
10:34 GMT 09.03.2022 (تم التحديث: 10:36 GMT 09.03.2022) تابعنا عبر
قال مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه كان ينبغي إنهاء الاعتماد على الغاز الروسي منذ غزو القرم.
وأفاد بوريل في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، لمناقشة الوضع الأمني في أوروبا جراء تداعيات الحرب في أوكرانيا: "خطوة إنهاء الاعتماد على الغاز الروسي كان علينا البدء بها عندما غزت روسيا القرم"، داعيا المواطنين الأوروبيين لتخفيض استخدام الغاز وإنهاء الاعتماد على الغاز الروسي
وأضاف: "عوضا عن ذلك زدنا من واردات الغاز الروسي لذلك علينا الآن أن نتعايش مع تداعيات قرارنا".
وأكد بوريل أن عواقب الأزمة في أوكرانيا ستواصل تداعياتها على صعيد اللاجئين والطاقة.
وأفاد: "التحدي الذي نواجهه يتطلب إجراءات أكثر وعلينا أن نكون مستعدين لدفع الثمن بسبب عواقب الحرب".
وأشار بوريل إلى أنه يجب وقف التدفقات المالية إلى روسيا لأنها تستخدم في الأسلحة.
وصرح بوريل، "المجلس الأوروبي يتبنى فرض عقوبات اقتصادية إضافية ضد روسيا رسميا قبل نهاية جلسة اليوم".