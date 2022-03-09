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https://arabic.sputniknews.com/20220309/بينيت-نعمل-على-استيعاب-عشرات-الآلاف-من-لاجئي-أوكرانيا-1059684091.html
بينيت: نعمل على استيعاب عشرات الآلاف من لاجئي أوكرانيا
بينيت: نعمل على استيعاب عشرات الآلاف من لاجئي أوكرانيا
قال نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستعمل على استيعاب عشرات الآلاف من لاجئي أوكرانيا. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T15:25+0000
2022-03-09T15:25+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
إسرائيل
أخبار أوكرانيا
روسيا
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ونشر بينيت تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، هنأ من خلالها إيليت شاكيد، وزيرة الداخلية الإسرائيلية، على دورها الكبير والواضح في دخول اللاجئين الأوكرانيين إلى بلاده.وأكد بينيت أن إسرائيل ستعمل على استيعاب عشرات الآلاف من اليهود الذين يحق لهم قانون العودة من أوكرانيا والمنطقة، دون أي قيود، وبأن هذه السياسة التي ستتبعها إسرائيل، ستسمح باستضافة نحو 25000 أوكراني مؤقتا، حتى انتهاء الحرب في أوكرانيا.وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أن بلاده ستقوم بمهمتها باعتبارها وطنا آمنا وقويا للشعب اليهودي.ويشار إلى أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد أجرى، أمس الثلاثاء، اتصالا هاتفيا بنفتالي بينيت، وهو الاتصال الرابع منذ لقاء الأخير مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن زيلينسكي اتصل هاتفيا بنفتالي بينيت، وهي المرة الرابعة بين الطرفين، في وقت اتصل بينيت بزيلينسكي 3 مرات خلال 24 ساعة، وذلك على خلفية اجتماع بينيت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الكرملين، مساء السبت الماضي.وأكدت الإذاعة العبرية أن زيلينسكي قد أعرب لبينيت عن شكره العميق على تدخله في الوساطة بينه وبين بوتين، ومحاولته العمل على إنهاء الحرب الدائرة في بلاده.وكان بينيت قد عقد اجتماعا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الكرملين مساء السبت الماضي.
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إسرائيل, أخبار أوكرانيا, روسيا

بينيت: نعمل على استيعاب عشرات الآلاف من لاجئي أوكرانيا

15:25 GMT 09.03.2022
© REUTERS / SPUTNIKرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل 24 أكتوبر 2021
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل 24 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
© REUTERS / SPUTNIK
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قال نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستعمل على استيعاب عشرات الآلاف من لاجئي أوكرانيا.
ونشر بينيت تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، هنأ من خلالها إيليت شاكيد، وزيرة الداخلية الإسرائيلية، على دورها الكبير والواضح في دخول اللاجئين الأوكرانيين إلى بلاده.
وأكد بينيت أن إسرائيل ستعمل على استيعاب عشرات الآلاف من اليهود الذين يحق لهم قانون العودة من أوكرانيا والمنطقة، دون أي قيود، وبأن هذه السياسة التي ستتبعها إسرائيل، ستسمح باستضافة نحو 25000 أوكراني مؤقتا، حتى انتهاء الحرب في أوكرانيا.
وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أن بلاده ستقوم بمهمتها باعتبارها وطنا آمنا وقويا للشعب اليهودي.
ويشار إلى أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد أجرى، أمس الثلاثاء، اتصالا هاتفيا بنفتالي بينيت، وهو الاتصال الرابع منذ لقاء الأخير مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن زيلينسكي اتصل هاتفيا بنفتالي بينيت، وهي المرة الرابعة بين الطرفين، في وقت اتصل بينيت بزيلينسكي 3 مرات خلال 24 ساعة، وذلك على خلفية اجتماع بينيت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الكرملين، مساء السبت الماضي.
وأكدت الإذاعة العبرية أن زيلينسكي قد أعرب لبينيت عن شكره العميق على تدخله في الوساطة بينه وبين بوتين، ومحاولته العمل على إنهاء الحرب الدائرة في بلاده.
وكان بينيت قد عقد اجتماعا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الكرملين مساء السبت الماضي.
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