https://arabic.sputniknews.com/20220309/تجميد-البويضات-أمل-وفرصة-لممارسة-الأمومة-1059667465.html
تجميد البويضات... أمل وفرصة لممارسة الأمومة
تجميد البويضات... أمل وفرصة لممارسة الأمومة
لدى الكثير من النساء هاجس وخوف من عدم الإنجاب حتى لو هنّ في سن صغير، ويزداد هذا الخوف كلما تقدم بهنّ العمر عن سن الثلاثين. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T10:57+0000
2022-03-09T10:57+0000
2022-03-09T10:57+0000
راديو
صدى الحياة
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تجميد البويضات... أمل وفرصة لممارسة الأمومة
تجميد البويضات... أمل وفرصة لممارسة الأمومة
نسلط الضوء في حلقة برنامج "صدى الحياة" على موضوع لا يزال طرحه في المجتمعات العربية خجولا نوعا ما، ملف يهم السيدات وقد يكون فرصة لهن لممارسة الأمومة حتى لو في سن متقدم من العمر وهو تجميد البويضات أو كما يعرف بـ "حفظ البويضات بالتجميد".حول هذا الموضوع، قال الدكتور شريف أنيس حبيشة، أستاذ النساء وعلاج العقم في كلية الطب في جامعة الإسكندرية، وزميل جامعة "ييل" الأمريكية ومدير وحدة الحقن المجهري وأطفال الأنابيب في مستشفى المدينة للمرأة لبرنامج "صدى الحياة":التفاصيل في الملف الصوتي...
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فرح القادري
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
راديو, صدى الحياة, аудио
تجميد البويضات... أمل وفرصة لممارسة الأمومة
تابعنا عبر
لدى الكثير من النساء هاجس وخوف من عدم الإنجاب حتى لو هنّ في سن صغير، ويزداد هذا الخوف كلما تقدم بهنّ العمر عن سن الثلاثين.
نسلط الضوء في حلقة برنامج "صدى الحياة" على موضوع لا يزال طرحه في المجتمعات العربية خجولا نوعا ما، ملف يهم السيدات وقد يكون فرصة لهن لممارسة الأمومة حتى لو في سن متقدم من العمر وهو تجميد البويضات أو كما يعرف بـ "حفظ البويضات بالتجميد".
حول هذا الموضوع، قال الدكتور شريف أنيس حبيشة، أستاذ النساء وعلاج العقم في كلية الطب في جامعة الإسكندرية، وزميل جامعة "ييل" الأمريكية ومدير وحدة الحقن المجهري وأطفال الأنابيب في مستشفى المدينة للمرأة لبرنامج "صدى الحياة
":
"إن عملية تجميد البويضات هي إحدى طرق حفظ الخصوبة ومن مميزاته، هو حفظ الخصائص البيولوجية في عمرها التي تم سحب البويضات منها، وهذه الخصائص ترتبط بالأم في وقت سحب البويضات منها وبالتالي نتجنب العيوب التي تحدث للجنين نتيجة التقدم في السّن، وتلجأ النساء لتجميد البويضات بسبب دواعي طبية كالاحتياج إلى التعرض للعلاج الإشعاعي أو الكيميائي أو وجود أمراض مزمنة وأيضا لدواعي اجتماعية بسبب التأخر في الزواج".
التفاصيل في الملف الصوتي...