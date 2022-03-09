https://arabic.sputniknews.com/20220309/ترودو-كندا-سترسل-50-مليون-دولار-مساعدة-دفاعية-إضافية-إلى-أوكرانيا-1059679691.html
ترودو: كندا سترسل 50 مليون دولار مساعدة دفاعية إضافية إلى أوكرانيا
ترودو: كندا سترسل 50 مليون دولار مساعدة دفاعية إضافية إلى أوكرانيا
أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم الأربعاء، أن كندا سترسل 50 مليون دولار إضافية كمساعدات دفاعية لأوكرانيا. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T14:17+0000
2022-03-09T14:17+0000
2022-03-09T14:17+0000
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موسكو-سبوتنيك. وقال ترودو، في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني، أولاف شولتز: "تحدثت هذا الصباح مع الرئيس زيلينسكي. سنرسل قريباً معدات عالية التخصص".وأطلقت روسيا، في 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات"؛ حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال الرئيس الروسي إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية "لنزع سلاح أوكرانيا"، وحماية المدنيين في دونباس.وردّت الدول الغربية على تحرك موسكو، بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، وزيادة الدعم العسكري إلى سلطات كييف
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار كندا, أخبار أوكرانيا
ترودو: كندا سترسل 50 مليون دولار مساعدة دفاعية إضافية إلى أوكرانيا
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أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم الأربعاء، أن كندا سترسل 50 مليون دولار إضافية كمساعدات دفاعية لأوكرانيا.
موسكو-سبوتنيك. وقال ترودو، في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني، أولاف شولتز: "تحدثت هذا الصباح مع الرئيس زيلينسكي. سنرسل قريباً معدات عالية التخصص".
وأشار إلى أن حجم التسليم سيصل إلى 50 مليون دولار، بما في ذلك الكاميرات والطائرات المسيّرة. وقال "سنواصل تقديم المساعدات، إذا لزم الأمر، كلما أمكن ذلك".
وأطلقت روسيا، في 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات"؛ حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال الرئيس الروسي إن هذا الوضع تطلب تنفيذ
عملية "لنزع سلاح أوكرانيا"، وحماية المدنيين في دونباس.
وردّت الدول الغربية على تحرك موسكو، بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، وزيادة الدعم العسكري إلى سلطات كييف